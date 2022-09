Da digitalização às criptomoedas. Estes são alguns temas na feira do empreendedor

© Igor Martins / Global Imagens

A feira do empreendedor, evento da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) em Matosinhos, vai abordar temas como a digitalização, proteção de dados, economia circular, criptomoedas, indústria e saúde no digital. A feira tem início esta quinta-feira e conta com dois dias dedicados ao empreendedorismo, lê-se num comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

O primeiro dia do evento, abordará vários temas como a geopolítica da economia digital, a digitalização das PME e a relação entre digitalização e economia circular. Já o segundo dia trará à discussão "temas urgentes" como a cibernética, proteção de dados, saúde no mundo digital, futuro da indústria têxtil e as criptomoedas.

A feira do empreendedor apoia também e divulga projetos que têm criado valor em Portugal, segundo a ANJE. Para que isso aconteça, existirá "O Minuto do Empreendedor", que mostrará o que de melhor se tem feito no país, através de testemunhos de várias startups e inventores, lê-se na mesma nota.

O presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, Alexandre Meireles, diz que "o sucesso das empresas está hoje intimamente ligado à digitalização e a uma grande capacidade de adaptação".

Relativamente aos negócios portugueses, o responsável acrescenta que, "tendo em conta a composição do tecido empresarial português, composto ainda por empresas mais tradicionais, é imperativo que todos percebam a importância e possam ter acompanhamento nesta fase acelerada de transformação digital".

Além dos temas tratados nas conferências, estarão também presentes stakeholders de empreendedorismo, que estão abertos a responder a questões.