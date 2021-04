Da Guarda à Covilhã de comboio serão precisos 41 minutos

Haverá mais viagens de Intercidades entre Guarda e Covilhã do que pelo serviço regional. © Nelso Silva/Creative Commons

Serão necessários, pelo menos, 41 minutos para fazer a viagem de comboio entre Guarda e Covilhã. As duas cidades das Beiras voltarão a estar ligadas pela ferrovia a partir de 2 de maio, 12 anos depois da suspensão do serviço.

Ao todo, haverá seis viagens por dia, em cada sentido, neste troço de 46 quilómetros. Haverá mais ligações pelo comboio Intercidades (4) do que pelo serviço regional (2). Caria, Belmonte e Maçainhas serão as paragens em ambos os serviços.

Os comboios Intercidades da Beira Baixa, entre Covilhã e Lisboa, passam a partir e a chegar à cidade da Guarda, conforme o sentido. Este prolongamento irá acrescentar entre 42 e 50 minutos ao tempo de viagem; ou seja, da capital à Guarda serão necessários, pelo menos, quatro horas e 10 minutos.

O Intercidades da Beira Alta, entre Guarda e Lisboa, também vai sofrer uma alteração por dia, por sentido.

O primeiro comboio entre Guarda e Lisboa partirá da Covilhã, seguindo para a Guarda e daí até à capital, pela linha da Beira Alta, numa viagem de cinco horas e 18 minutos.

O último comboio entre Lisboa e Guarda terá como destino a Covilhã, depois de ter passado por toda a Beira Alta. A viagem vai demorar cinco horas e oito minutos.

A alteração não irá durar muito tempo: no final deste ano, o troço Pampilhosa-Guarda, da linha da Beira Alta, será encerrado para obras de modernização por 9 meses, até junho de 2022.



Regional escasso

Entre Guarda e Covilhã haverá apenas dois comboios por dia, em cada sentido, no serviço regional. O tempo de viagem mínimo será de 41 minutos, semelhante ao do Intercidades, para o mesmo número de paragens.

Isto acontece porque a velocidade máxima permitida neste percurso é de 100 km/h num total de 5 dos 46 quilómetros do troço entre as duas cidades.

A viagem Guarda-Covilhã, mesmo assim, vai durar praticamente menos meia hora do que há 20 anos, quando o estado de degradação deste troço impedia os comboios de circularem a mais de 40 km/h.

Eram necessários 70 minutos de viagem, mas havia mais duas paragens: Benespera e Sabugal, que ficaram de fora deste horário.