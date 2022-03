Da Minha Terra: Há 70 produtores portugueses a fazer pitch para fornecer o Lidl

Programa tem impacto positivo no negócio dos fornecedores. © FOTO: Maria João Gala / Global Imagens

"Esta nossa aventura começou na pandemia. O Hernâni estava num período de desemprego já longo. Ia assinar contrato em março, mas de repente ficámos fechados em casa e tínhamos de fazer alguma coisa." E foi assim que começou a aventura de Daniela Dias e Hernâni Costa no mundo dos doces conventuais, em novembro de 2020. Na cozinha da pastelaria da mãe de Daniela, em Tentúgal, Hernâni começou a fazer queijadas. Foi um sucesso, o negócio cresceu e hoje têm uma equipa de dez pessoas e produzem quatro doces diferentes, entre eles o famoso pastel de Tentúgal.

Para o final do mês querem lançar mais um, o Frei João.

Com tanto a acontecer, Daniela e Hernâni precisam de expandir-se, construir uma nova infraestrutura e contratar mais pessoas. E ganhar mais dinheiro. Para isso decidiram concorrer ao projeto Da Minha Terra, iniciativa do Lidl que visa dar oportunidade a mais produtores portugueses de terem os seus produtos comercializados na lojas daquela marca.

Da terra à prateleira

Esta segunda edição do Da Minha Terra recebeu 160 candidaturas. Destas foram escolhidas 70, e daqui sairão os futuros parceiros da marca. Ao longo de duas semanas estes candidatos vão apresentar ao Lidl o seu trajeto e o seu projeto. "É isso que nos move, saber a paixão, a entrega, a história, a tradição. E saber em que é que podemos colaborar com eles e naturalmente o que é que o fornecedor pode oferecer ao nosso cliente final", explica a diretora de compras do Lidl, Alexandra Borges.

Para concorrer ao projeto Da Minha Terra, os produtores têm de cumprir alguns requisitos, como ter a capacidade de abastecer 50 lojas, ter HACCP (segurança alimentar) e apresentar produtos únicos. "Têm de mostrar que aquele produto é de facto diferenciador e dentro do cardex do Lidl - onde já temos um sortido bastante alargado de 2500 artigos - em que se destaca", diz Alexandra Borges, que explica que a marca dá preferência a produtos que contenham maior percentagem de matéria-prima comprada nacionalmente (IGP - Indicação Geográfica Protegida).

Seleção de candidatos

Numa primeira fase existe a seleção inicial, para aferir a qualidade dos artigos e se se enquadram nos critérios. Por vezes os produtores oferecem a mesma tipologia de artigos o que justifica a necessidade dessa primeira triagem. Na altura da apresentação, os candidatos já trazem amostras, mas enviam mais para a prova final. Aqui os artigos são expostos e degustados. "E são degustados por mim, pelo nosso administrador, pelo presidente, diretores e compradores. Os responsáveis por cada uma das categorias", descreve a diretora de compras, adiantando que cada responsável e comprador já trabalhou diretamente com cada potencial fornecedor da sua categoria, de modo a ter informações prévias, como a capacidade logística ou a forma de a equipa responsável auxiliar o potencial fornecedor para trabalhar com uma grande superfície.

"Tivemos fornecedores da primeira edição que nunca tinham trabalhado com a grande distribuição. Nunca tinham colocado o seu produto em cima de uma caixa ou de uma palete. Todo este acompanhamento enriquecedor tornou o projeto ainda mais especial", recorda a responsável.

Depois da prova geral ainda existirá a deliberação e em meados do próximo mês os novos parceiros do Lidl serão contactados.

Projeto nasce em 2020

O Da Minha Terra surgiu em 2020, em plena pandemia, da preocupação dos responsáveis do Lidl em Portugal com a situação precária em que se encontravam os pequenos produtores nacionais. "Uma das premissas é o apoio à produção nacional e nesse sentido perguntámo-nos o que poderíamos desenvolver. E surgiu a ideia", lembra Alexandra Borges, evocando ainda as questões que toda a iniciativa levantou. "Ao princípio parecia muito longínquo, porque somos bem exigentes nos padrões de qualidade", frisa. Mas o processo avançou e chegou a 180 o número de candidatos (quatro categorias). Foram escolhidos 35 parceiros que hoje fornecem 46 artigos à marca.

De acordo com o Lidl, o impacto do Da Minha Terra no negócio de alguns destes fornecedores foi positivo: a Casa Benjamim, em Torres Vedras, a Liccicookies, em Trás-os-Montes, ou a Casa Paixão, em Serpa, aumentaram a faturação em mais de 400% cada uma. Outros parceiros subiram compras de matérias-primas a fornecedores locais em cerca de 25% em média, no geral. Houve ainda fornecedores que criaram novos postos de trabalho, tendo sido contratados em média, mais 42% de colaboradores no total das empresas.

Para Alexandra Borges "isto é fantástico; fizemos a mudança na vida destas pessoas. O que ganhámos além disso? Além deste apoio e de dar palco a estas iguarias que se fazem em Portugal? Temos um sortido ímpar!", garante.

Os novos fornecedores do programa Da Minha Terra têm contrato de um ano com o Lidl, renovável. De acordo com a diretora de compras, a duração de um ano acontece "porque só passado seis meses se consegue ver se os artigos têm aceitação por parte do consumidor". É a meio do contrato que se faz o balanço do negócio e se procede a ajustes necessários.

Todos os fornecedores da primeira edição mantêm-se e "continuarão a ter produtos à venda nas lojas, mesmo após a integração dos novos, desta segunda edição".