Da portuguesa Farfetch ao Facebook, os sucessos e falhanços das tech na entrada em bolsa

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch, em março de 2015. © Arquivo/Global Imagens

As entradas em bolsa nos EUA das tecnológicas nem sempre se pautaram pelo sucesso de empresas como o Facebook, Airbnb, ServiceNow ou Square. Que o digam a GoPro, Coinbase ou a portuguesa Farfetch, que representam alguns dos falhanços. E é precisamente isto que mostra a lista das 143 tecnológicas que foram admitidas à cotação entre 2012 e 2022, criada pela startup luso-germânica Rows, em colaboração com a Market Sentiment, que explorou os padrões e tendências das IPOs (Oferta Inicial Pública) tech nesta década.

Segundo explica a Rows em comunicado, a classificação da lista encontra-se em percentagem de crescimento e revela que as empresas ServiceNow, Shopify, Etsy, Square e Facebook estão entre os principais sucessos no que diz respeito a este tipo de operação financeira. Já a OnDeck, Coinbase, Lyft, GoPro e Robinhood estão no top dos falhanços.

Em relação à retalhista Farfetch, a unicórnio com ADN português, conta com uma valorização em IPO na ordem dos 5,8 mil milhões de dólares (aproximadamente 5,4 mil milhões de euros) e com uma percentagem de crescimento (capitalização de mercado versus valorização em IPO) negativa, de -43%.

"Empresas como Robinhood, Lyft e Coinbas, que tiveram um mau desempenho contra todas as expectativas, mostram o quanto é complicado prever como os mercados se irão movimentar. E é por isso que, para os pequenos investidores, é importante manter o controlo dos seus investimentos. Construímos a Rows com a comunidade e a colaboração no seu cerne, e temos visto um número crescente de pequenos investidores a utilizar a plataforma para se manterem atualizados acerca das últimas tendências e perceções financeiras", explica o CEO e fundador da Rows, Humberto Ayres Pereira.

Outros dados das Tecnológicas

A entrada em bolsa da rede social Facebook, há dez anos, representou a terceira maior IPO na história dos Estados Unidos. Atualmente, a tecnológica detém uma das maiores valorizações neste tipo de operação financeira, com 104 mil milhões de dólares (aproximadamente 98 mil milhões de euros). A partir daí abriu-se caminho para que outras empresas tech obtivessem sucesso, como a ServiceNow e a Airbnb.

Segundo a Rows, a capitalização total de mercado desta spreadsheet (lista rápida, em tradução livre) é de 2,04 triliões de dólares (1,9 triliões de euros), com um crescimento médio de 227% para IPOs da área de tecnologia. Além do mais, "esta mostra também que as empresas de software apresentaram uma melhoria em termos de retorno e estabilidade tendo, em média, um crescimento de 273% nos últimos dez anos" refere comunicado enviado às redações.

Os poucos grandes vencedores fintech, como Square e The Trade Desk, compensaram as perdas fintech, alcançado um retorno médio, até à data, de 42%. Já as IPOs de ecommerce ganharam maior relevância nos últimos três a quatro anos. No entanto, os dados não são tão positivos, com a maioria (8 em 12) a ter retornos negativos, lê-se na mesma nota.



A segunda melhor entrada no mercado bolsista na última década é a do Shopify, com um retorno de 3263%. A Coinbase é a única empresa de criptomoeda na lista, tendo tido uma reviravolta na cotação (52,4% num dia). Contudo, acabou por perder o seu valor da abertura para o fecho.

Por fim, nestes últimos dez anos, surgiram cinco IPOs de mobilidade e de delivery, mas apenas a Grubhub teve retornos positivos.

A lista apresentada foi desenvolvida com base nos dados da bolsa de valores Nasdaq, permitindo aos utilizadores obter dados em tempo real sobre ações e moedas. As variáveis em estudo são a avaliação à cotação, preço de IPO, alteração de cotação, preço atual das ações, preço de abertura e fecho do dia e também a percentagem de crescimento.