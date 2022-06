Dachser inaugura novo centro logístico de 13 milhões de euros em Lisboa

Novo centro de logística da Dachser, em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira (Lisboa) © Direitos Reservados

A Dachser, operadora mundial de logística e transporte de mercadorias, inaugurou esta quarta-feira a sua nova filial em Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira (Lisboa). O novo centro logístico representa um investimento de 13 milhões de euros e vai permitir à multinacional aumentar a capacidade de resposta aos clientes na região da Grande Lisboa, bem como nos mercados nacional e europeu. Segundo avança a transportadora em comunicado, os 150 colaboradores que se encontravam a trabalhar na plataforma de Alverca do Ribatejo já se mudaram para o novo espaço.

"A nível de operações, a partir da filial de Lisboa, asseguramos rotas diretas e diárias para França e Alemanha, assim como para todas as províncias de Espanha", observa Ricardo Carvalho, branch manager da filial de Lisboa, destacando ainda as saídas semanais para potencialmente qualquer ponto da Europa, através da rede Dachser European Logistics. A nova plataforma localiza-se numa zona estratégica, permitindo à empresa uma ligação mais direta à sua extensa rede europeia de transporte terrestre.

"Construída num terreno de 59 200 metros quadrados, a nova filial conta com uma área de 7396 metros quadrados destinada aos serviços de transporte e 65 cais de carga - que futuramente poderá ser ampliada em 3796 metros quadrados e em 40 cais de carga adicionais", refere a Dachser.

Este novo centro, que é o segundo construído pela transportadora em Portugal, juntando-se ao de Condeixa-a-Nova, em Coimbra, apresenta um modelo inteligente, automatizado em várias vertentes, possibilitando assegurar serviços de transporte e distribuição de mercadorias de forma mais rápida e eficiente. "A estrutura está equipada com tecnologias de ponta para a realização de operações de cross-docking, através de um sistema de sorter que permite realizar a separação dos pedidos, ou, ainda, uma cadeia de transporte automático de paletes para movimentar a mercadoria no armazém, entre outras", diz a empresa.

Quanto às instalações, estas "também foram construídas a pensar na otimização da gestão de veículos: o acesso dos camiões para cargas e descargas é totalmente automatizado e funciona com base no reconhecimento de matrículas", diz a Dachser. "Nas instalações, encontra-se, também, uma zona de estacionamento para 116 swap bodies ou trailers e outra para 110 veículos - para colaboradores, visitas, motoristas, etc. -, assim como um parque temporário com capacidade para 15 camiões. Nesta zona de espera, os veículos aguardam para dar entrada nas instalações, onde são levadas a cabo as operações diárias. Adicionalmente, o centro conta com um edifício de escritórios com dois andares e um total de 1411 metros quadrados".

A sustentabilidade também foi um ponto tido em conta pela empresa, que revela ter revestido a sua nova plataforma com painéis solares, a que se somam uma instalação aerotérmica para fornecimento de água quente, sistemas de iluminação e ar condicionado de baixo consumo, e controlo inteligente para alcançar uma maior eficiência energética.

"Com este novo centro logístico em Lisboa, cujo modelo é baseado nos padrões de construção e organização dos mais modernos centros da Dachser na Europa, seremos capazes de dar uma resposta ainda mais célere, eficiente e à medida das necessidades dos nossos clientes nos mercados nacional e europeu", afirma Celestino Silva, managing director European logistics Iberia da Dachser. "A localização estratégica desta nova filial oferece aos clientes da região da Grande Lisboa tempos de trânsito otimizados para os principais mercados europeus, sem nunca abdicar da habitual elevada qualidade de serviço", conclui.

Atualmente com seis filiais no território nacional, cinco dedicadas ao transporte terrestre (em Coimbra, Lisboa, Faro e duas no Porto) e uma dedicada ao transporte aéreo e marítimo (Porto), a Dachser reafirma a sua missão de continuar a expandir a operação no país, sendo expectável a abertura de um novo centro em Faro, de modo a aumentar a capacidade de resposta aos clientes desta região.