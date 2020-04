Nova fuga de dados dos hotéis Marriott expõe dados de cinco milhões de clientes

Esta é a segunda maior ‘data breach’ anunciada pela cadeia de hotéis Marriott no espaço de dois anos. Desta vez, a empresa comunica que foram expostos os dados de 5,2 milhões de clientes que já passaram pelos espaços do grupo.

A revelação dos hotéis Marriott chegou através de comunicado, indicando que esta fuga começou algures em meados de janeiro e continuou até ao final do mês de fevereiro. Embora a empresa indique que não tem provas de que os hackers tenham tido acesso a dados de cartões de crédito, foram expostas informações pessoais, como endereços de email, moradas, números de cartões de fidelização e outros dados que permitem facilmente identificar alguém.

“Embora a investigação da Marriott ainda esteja a decorrer, a empresa não tem razões para acreditar que a informação [exposta] envolva as passwords ou PIN do programa Marriott Bonvoy, informação sobre cartões de pagamento, passaportes, cartões de identidade ou números de carta de condução”, indica a comunicação do grupo.

Esta é a segunda vez no espaço de dois anos que o grupo comunica uma fuga de informação deste género. Em novembro de 2018, a empresa comunicou que um ataque informático à base de reservas Starwood deixou expostos os dados de cerca de 500 milhões de clientes. Neste caso, foram expostos nomes, emails, moradas, números de telefone, passaportes e, em alguns casos, informação encriptada sobre pagamentos.

Tendo em conta que, nesta altura, o Regulamento Geral de Proteção de Dados já estava em atividade, esta fuga de informação resultou numa muta de 125 milhões de dólares, aplicada pelo regulador de privacidade do Reino Unido.

O grupo Marriott tem mais de 7300 propriedades em 134 países. O portefólio da empresa inclui marcas como a W Hotels, Sheraton Hotels & Resorts, Aloft Hotels, entre outros.