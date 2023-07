Danone anuncia subida de 48% no lucro semestral e separação de filial russa © Yuri KADOBNOV / AFP

A multinacional alimentar Danone apresentou esta quarta-feira lucros de 1 093 milhões de euros no primeiro semestre e anunciou que vai desligar do grupo as atividades na Rússia, o que terá um impacto nas contas de 700 milhões de euros.

O lucro divulgado representa mais 48% do que o obtido no mesmo período do ano passado.

As vendas no primeiro semestre melhoraram 6,3% para 14 167 milhões de euros.

"A Danone vai desligar do grupo as suas atividades lácteas na Rússia em julho de 2023", informou o grupo francês em comunicado.

A separação da subsidiária russa terá um impacto de 200 milhões de euros nas suas contas de 2023, bem como 500 milhões de euros ligados à taxa do rublo. Este montante junta-se aos 487 milhões de euros de depreciação inscritos nas contas de 2022.

O Estado russo assumiu o controlo dos ativos russos do grupo Danone e do grupo dinamarquês Carlsberg, que tinham anunciado a intenção de abandonar o mercado russo após a ofensiva na Ucrânia, segundo um decreto publicado no passado dia 16.