DBRS diz que bancos portugueses mostram resiliência e destaca redução do malparado

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Março, 2022 • 14:10

A agência de 'rating' DBRS disse, nesta quarta-feira, que os bancos portugueses mostraram ser resilientes durante a crise pandémica, destacando a redução do crédito malparado conseguida o ano passado.

Numa análise hoje divulgada aos cinco bancos portugueses que acompanha (Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, Novo Banco e Montepio), a DBRS indica que, apesar da crise da covid-19 e do fim das moratórias de crédito (a maioria terminou em setembro de 2021), os bancos portugueses conseguiram continuar a reduzir o 'stock' agregado de crédito malparado em 2021 (caindo de 5,9% do total do crédito em 2020 para 4,7% em 2021).

Também a rentabilidade melhorou em 2021 e ficou mesmo acima de níveis anteriores à crise pandémica (apoiada por mais negócios e melhoria das perspetivas económicas).

"Em geral, estes desenvolvimentos suportam a nossa visão de que os bancos portugueses provaram ser resilientes durante a crise pandémica", refere a DBRS, uma resistência para que considera que contribuíram o seu fortalecimento em anos anteriores e as medidas de apoio governamentais.

Ainda assim, a DBRS diz que mantém a expectativa de uma "deterioração moderada da qualidade dos ativos a médio prazo", desde logo devido a setores de atividade que ainda estão longe de recuperar.

A agência de 'rating' destaca ainda os progressos feitos pelos bancos em eficiência e na redução de custos (em 2021 voltaram as grandes operações de restruturação).

Quanto à invasão da Rússia à Ucrânia, refere a DBRS que a exposição dos bancos portugueses a estes países é limitada, mas que coloca riscos pela evolução económica assim como riscos operacionais e de cibersegurança e outros que, dependendo da evolução da guerra, para já não são possíveis de avaliar.