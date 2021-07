DBRS mantém "rating" B do Banco Montepio, com perspetiva "negativa"

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2021 • 11:02 Partilhar este artigo Facebook

A agência de notação DBRS manteve o "rating" do Montepio em "B", com perspetiva "negativa", refletindo a "baixa rentabilidade", as "vulneráveis" reservas de capital e o "elevado" "stock" de crédito malparado do banco, segundo um comunicado divulgado.

"A confirmação do "rating" tem em conta as ações tomadas pelo banco, sob a nova presidência executiva [de Pedro Leitão], para fortalecer a sua folha de balanço, bem como recuperar a rentabilidade no médio prazo. No entanto, as classificações e a tendência negativa continuam a refletir a fraca rentabilidade do banco, as reservas de capital vulneráveis e o ainda elevado "stock" de empréstimos de empréstimos não produtivos (NPLs)", indica a DBRS.

"Além disso - acrescenta - o impacto da pandemia de covid-19 sobre o ambiente económico apresenta riscos adicionais para o balanço patrimonial e para o processo de reestruturação do banco".

Segundo a DBRS Morningstar, "dada a perspetiva negativa, é improvável uma subida dos "ratings", embora a tendência possa mudar para "estável" se o banco fortalecer as suas reservas de capital" e registar uma melhoria significativa na rentabilidade e na qualidade dos ativos".

Em sentido contrário, poderá ocorrer uma revisão em baixa da notação do banco "se a sua posição de capital enfraquecer ainda mais ou se a qualidade dos ativos se deteriorar".

"A DBRS Morningstar considera que a base de capital do Banco Montepio continua sob pressão. Considerámos que os desafios de capital que enfrenta, assim como a sua fraca rentabilidade, limitam a capacidade do banco para reduzir os NPLs", refere.