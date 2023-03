DBRS sobe "rating" de títulos de longo prazo do Novo Banco

Novo Banco © Paulo Spranger /Global Imagens

A agência DBRS subiu o 'rating' dos títulos de longo prazo do Novo Banco, para BB (baixo) de B (alto) com uma tendência estável, indicou a instituição financeira num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Assim, a instituição informou que a DBRS "subiu hoje a notação do LT [long term, ou longo prazo] issuer [emissor] "rating" do novobanco para BB ('low'), de B ('high')".

Segundo a entidade, "a tendência de todos os 'ratings' mantém-se estável", sendo que este "upgrade" (subida) reflete o progresso do Novo Banco "na implementação do seu plano de reestruturação, incluindo a melhoria da rentabilidade do banco, do capital e da qualidade dos seus ativos".

A instituição revelou ainda que, na ação de 'rating' hoje anunciada, "a DBRS Morningstar também considerou que a tendência estável reflete a opinião de que "os riscos estão globalmente equilibrados"".

"As melhorias alcançadas até à data colocam o banco numa posição mais forte para fazer face a um ambiente operacional mais exigente devido à subida das taxas de juro e ao abrandamento económico", referiu, citando a DBRS.

Já a DBRS, num comunicado hoje divulgado, recordou que, no ano passado, o banco completou o plano de reestruturação iniciado em 2017, mas alertou que no que diz respeito às métricas de qualidade dos ativos, ainda que estejam a melhorar, o Novo Banco continua a ter uma comparação "desfavorável" face à média da União Europeia.