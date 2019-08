De Queluz a Paredes de Coura: Vodafone faz primeira chamada holográfica 5G

A transmissão foi feita em direto, no ‘Jornal das 8’, da TVI. Graças à rede móvel 5G, a Vodafone fez a primeira chamada holográfica, colocando um holograma de José Alberto Carvalho no palco do festival de verão Paredes de Coura, a mais de 400 quilómetros da localização real do pivô, na estação de Queluz.

O desafio quis mostrar as potencialidades da rede móvel 5G: em direto, José Alberto Carvalho e José Carlos Araújo conversaram com João Nascimento, CTO da Vodafone. Para assegurar alguns minutos de conversa em direto, estiveram envolvidos mais de 60 profissionais, dois estúdios de televisão – um deles criado de raiz em Paredes de Coura – e cerca de sete semanas de preparação, explica a Vodafone, através de comunicado. Para assegurar a chamada, foi necessária quase uma tonelada de material audiovisual.

Leia também | Mário Vaz. “Havendo frequências, em julho teríamos cidades 5G”

“Para a concretização desta operação, a Vodafone contou com 100MHz de espectro temporário na faixa dos 3,6GHz cedido pela ANACOM e com a tecnologia de ponta da Ericsson, parceiro estratégico da Vodafone Portugal para o desenvolvimento do 5G”, explica a empresa de telecomunicações. Foi utilizado equipamento da Ericsson (AIR 6488 5G).

Em Queluz, nos estúdios do canal de televisão, a imagem de José Alberto Carvalho foi captada em alta definição, a 60 frames por segundo, transmitida através de 5G para o estúdio em Paredes de Coura. Na vila, a imagem foi depois descodificada em 3D, para um projetor holográfico e transmitida em direto e de volta para Lisboa, para assegurar que o pivô conseguia perceber a imagem final.

Leia também | Espanha. Vodafone arranca 5G em 15 cidades com rede Huawei

A Vodafone indica que a “resposta da rede 5G foi inferior a dez milissegundos”, assegurando uma conversa praticamente sem interrupções.

Este momento acontece três meses depois de a Vodafone Portugal ter feita uma primeira sessão 5G em roaming, com a Vodafone Espanha. Em Lisboa, a operadora tem também instalada uma antena 5G, na sua sede, no Parque das Nações, em Lisboa.

*Vídeo através do canal de YouTube da TVI 24.