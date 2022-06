De Setúbal à Madeira. Saiba os dez destinos portugueses tendência para este verão

© DR

A Comporta, uma das praias do distrito de Setúbal, lidera a lista dos dez destinos portugueses tendência para as escapadinhas de verão de 2022 em Portugal, depois de registar um aumento nas buscas na plataforma. Seguem-se Odeceixe (Faro) e Sines (também em Setúbal) para fechar o top3, sendo todos eles destinos costeiros, destaca a plataforma Airbnb em comunicado.

No top10, entra ainda o Funchal (Madeira), Olhos de Água e Carvoeiro, ambos localizados no Algarve, onde os visitantes podem aproveitar belíssimas praias. Seguem-se Alqueva (Évora), Odemira (Beja), Ponta Delgada (Açores) e, no fim da lista, Porches (Faro).

"As regiões de Santarém, Lisboa, Coimbra e Viana do Castelo entram, também, nos 20 primeiros lugares", lê-se na mesma nota.

À medida que as temperaturas sobem, as viagens continuam a aumentar e a procura por Portugal está em alta. Este é o primeiro verão sem as restrições implementadas para combater a pandemia de covid-19. Os portugueses, de acordo com a Airbnb, devido à pandemia, têm antecipado as férias, tal como os vizinhos europeus.

Serviços valorizadas pelos portugueses no verão

A característica mais valorizada pelos portugueses é a piscina, no que toca à procura de casa para este verão. Seguem-se a ligação a internet sem fios, cozinha equipada, estacionamento gratuito e ar condicionado.

Para que a procura da estadia seja mais simples, a plataforma Airbnb lançou as Categorias de Airbnb, que permitem aos hóspedes conectar-se aos alojamentos com as comodidades que procuram, tais como os espaços junto a praias, vinhas, piscinas e até ilhas.

A diretora geral da Airbnb Marketing, Mónica Casañas, reforça que "Portugal desfrutará do primeiro verão sem restrições de covid em mais de dois anos. Este verão, milhões de pessoas irão viajar pela primeira vez desde o início da pandemia, razão pela qual criámos a AirCover, a mais abrangente proteção de viagem tanto para os nossos hóspedes como para os nossos anfitriões. A AirCover está sempre incluída e é sempre gratuita, e representa a maior melhoria do serviço ao cliente na Airbnb numa década".