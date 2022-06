Decathlon Portugal atribui dois salários extra a cada colaborador

Decathlon © DR

A empresa de retalho Decathlon Portugal vai distribuir dois salários extra pelos seus colaboradores. A regalia é atribuída em ações, no entanto, é possível receber metade do valor em numerário ainda este ano. O prémio, o maior de sempre da empresa, representa 10% do rendimento anual de cada trabalhador, o que se converte em 1,9 milhões de euros, avança a retalhista em comunicado.

Este prémio, que é atribuído aos trabalhadores desde 2010, tem por objetivo incentivar e reforçar o compromisso dos colaboradores com a empresa e incentivar à poupança, lê-se na mesma nota.

"Acreditamos que esta distribuição de resultados é uma forma de recompensar o trabalho de cada um, de associar cada colaborador ao nosso sucesso coletivo e ao crescimento da Decathlon Portugal", afirma o diretor de Recursos Humanos da empresa, João Manuel Rodrigues.

O diretor-geral da Decathlon Portugal, José Fonseca, acrescenta que "faz parte do nosso ADN partilhar os sucessos com a equipa. Com esta partilha, tornamos cada colaborador em acionista e coproprietário da empresa, vencedor do valor criado em conjunto".