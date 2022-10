Deco Proteste cria linha de apoio para dúvidas sobre mercado regulado de gás natural

© Unsplash

Devido ao crescente número de dúvidas dos portugueses sobre a alteração para o mercado regulado de gás natural, a Deco Proteste criou uma linha de apoio.

Entre janeiro e julho deste ano, a associação de defesa do consumidor registou uma média de 44 pedidos de ajuda sobre o mercado regulado de gás natural - um número que aumentou nos últimos dois meses. Em agosto e setembro, a Deco recebeu 189 e 951 contactos, respetivamente.

Questões sobre aumento de preços, escolha do melhor comercializador, estimativas ou prescrição, cobrança de valores elevados e acertos, contratação à distância ou fora do estabelecimento comercial, sobre a leitura da fatura, anomalias no contador e aferição dos contadores foram algumas das dúvidas levantadas pelos consumidores, explica a nota.

A public affairs e media relations da Deco Proteste, Ana Guerreiro, destacou que, "para além dos números registados até ao momento, é expectável que as questões dos consumidores face à alteração para o mercado regulado de gás natural se agudizem com o recebimento das faturas já neste mês de outubro."

Por outro lado, e em relação ao consumo de eletricidade, a Deco Proteste registou igualmente um aumento de contactos, que se reportavam a questões idênticas às descritas sobre o gás natural e ainda outras sobre a redução para a potência contratada mais baixa de 1,15 kVA quando o consumidor entra incumprimento, danos em eletrodomésticos por corte e reposição de energia e painéis fotovoltaicos, conclui a nota.