Deco quer ajudar consumidores a escolher as agências de viagens com melhores práticas

© (Líbia Florentino / Global Imagens)

A pandemia alterou padrões de consumo no turismo e a exigência dos clientes na hora de marcar férias aumentou. A retoma das viagens depois da covid-19 tem originado vários constrangimentos nos últimos meses, dos aeroportos aos hotéis, e é por isso mesmo que a Deco quer ajudar os consumidores a escolher as agências de viagens com as melhores práticas do mercado. A associação de defesa do consumidor acaba de lançar um selo de segurança em parceria com a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

Relacionados TAP é a companhia aérea com mais queixas de clientes portugueses

O objetivo do Checked by Deco é certificar as agências de viagens que cumpram uma série de requisitos e bons princípios com os clientes de forma a tornar o processo de compra de viagens mais transparente e seguro. E para o cliente fica facilitada a escolha de uma destas empresas na hora de comprar uma viagem.

A Deco irá não só auditar como fornecer formação às empresas do setor que se candidatarem ao mecanismo, de forma a garantir que os critérios de qualidade da associação são cumpridos.

"Para a Deco é necessário que o consumidor esteja informado e que essa informação seja prestada relativamente ao serviço que o cliente vai ter, para que o cliente tome as suas decisões de forma livre e esclarecida", referiu o vice-presidente da Deco, Luís Silveira Rodrigues, esta quarta-feira, 14, em conferência de imprensa.

A falta de informação é um dos principais motivos das reclamações que a Deco recebe contra agências de viagens. Por exemplo, quando um cliente chega ao destino de férias e é confrontado com aspetos sobre os quais não foi previamente informado como a classificação do hotel ou o pagamento de taxas que desconhecia.

Ainda assim, a associação sublinha no setor das viagens as queixas dirigidas às agências são menores quando comparadas com as reclamações dos serviços adquiridos diretamente pelo consumidor.

Já a APAVT assegura que todas as reclamações que recebe estão "devidamente encaminhadas e tratadas" cenário que não acontece "com hotéis e companhias aéreas, por exemplo, que muitas vezes nem respondem", atesta o presidente da associação. Pedro Costa Ferreira acredita que a certificação das agências que representa é um passo para "trazer mais credibilidade" ao setor.