Deloitte tem novo escritório para acolher 200 pessoas em Faro

A Deloitte inaugurou, na passada terça-feira, o seu novo escritório em Faro, no Algarve. A consultora tem escritório na região algarvia desde 2021.

Esta abertura vem, como explica a consultora em comunicado, dar continuidade ao seu plano de expansão em Portugal, através do qual pretende, até ao final do próximo ano, estar presente em seis distritos do nosso país. O novo espaço - localizado no campus da Penha da Universidade do Algarve - terá a capacidade de albergar 200 profissionais.

Para já vai integrar os profissionais da Deloitte em Faro, "permitindo continuar a entrega de serviços em mercados estratégicos nacionais e internacionais, e ainda atrair e reter profissionais altamente especializados na região", detalha a consultora.

Para Rui Vaz, Partner da Deloitte responsável pela operação em Faro, "a expansão da rede nacional de escritórios até Faro é um grande motivo de orgulho, mas importa olhar para o futuro e perguntar-nos o que podemos fazer para continuar a exceder as expectativas. Estamos a apostar no recrutamento de profissionais altamente especializados, contribuindo para a fixação de talento qualificado no concelho de Faro; e esperamos com este novo escritório poder continuar a desenvolver parcerias com entidades locais, e contribuir para o desenvolvimento social e económico da região".

Por seu turno o CEO da empresa em Portugal garante que esta abertura é uma excelente oportunidade para desenvolver a oferta de novos serviços. "Com a nossa presença em Faro iremos reforçar a oferta de serviços tecnológicos para mercados estratégicos, dentro e fora de Portugal, dando continuidade à operação dos dois Centros de Excelência Globais na área de tecnologia avançada iniciados há dois anos", afirma António Lagartixo.