Delta Air Lines com lucro de cerca de 713 milhões no terceiro trimestre mas abaixo de 2019

Avião da transportadora norte-americana Delta Air Lines © DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Outubro, 2022 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A companhia aérea norte-americana Delta Air Lines anunciou esta quinta-feira que teve um lucro de 695 milhões de dólares (cerca de 713 milhões de euros) no terceiro trimestre, apesar da subida do preço dos combustíveis.

A Delta prevê atingir nos últimos três meses do ano o nível de receitas que tinha no período antes da pandemia de covid-19.

O presidente executivo da empresa, Ed Bastian, disse que não vê sinais de as preocupações com a inflação e com a economia desencorajarem as pessoas de viajar nos períodos festivos e com a aproximação do Dia de Ação de Graças, do Natal e do Ano Novo prevê-se uma "temporada forte".

As receitas operacionais da companhia superaram em 11% os níveis de 2019, mesmo com menos 18% de passageiros em relação a esse período.

Mas, o lucro da companhia (695 milhões de dólares) está abaixo dos 1,5 mil milhões de dólares que a Delta tinha reportado no mesmo trimestre de 2019.

As receitas entre julho e setembro atingiram 13,98 mil milhões de dólares, quando no mesmo período de 2019 tinham ficado em 12,56 mil milhões de dólares.

As companhias aéreas estão a recorrer a comparações com 2019 por serem mais fiáveis, uma vez que desde então as viagens aéreas foram afetadas pela pandemia de covid-19.

As ações da empresa subiam 4% antes da abertura da bolsa de Nova Iorque.