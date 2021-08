Delta Air Lines volta com quatro voos semanais entre Lisboa e Nova Iorque

A asa de um avião. © Foto: Unsplash

A americana Delta Air Lines voltou a Lisboa este sábado, com um voo proveniente de Nova Iorque e vai continuar com quatro ligações semanais entre as duas cidades, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

"O primeiro voo do retomado serviço popular da Delta Air Lines entre Lisboa e Nova Iorque-JFK aterrou no aeroporto Humberto Delgado este sábado, 07 de agosto", indicou a transportadora, salientando que o avião regressou à cidade americana no mesmo dia.

"Com a aterragem do voo DL272 em Lisboa este fim de semana, a Delta Air Lines retoma uma popular rota que funciona durante todo o ano entre Portugal e os Estados Unidos, inaugurada a 26 de maio de 2017", referiu a empresa, garantindo que "a reintrodução desta rota transatlântica se segue à decisão do Governo português em junho passado de suspender as restrições à entrada que permitem que os viajantes de lazer norte-americanos visitem o país pela primeira vez em mais de um ano".

Assim, a companhia aérea irá "operar quatro voos semanais diretos entre Nova Iorque-JFK e Lisboa às segundas, terças, quintas e sábados", sendo que "os serviços da Delta entre os EUA e Portugal são operados em conjunto com os parceiros Air France, KLM e Virgin Atlantic" e assim, "os clientes também podem chegar a Portugal por via dos "hubs" europeus da Delta em Amesterdão e Paris".

"Portugal tem sido um dos destinos mais populares da Delta para os viajantes de lazer e estamos muito satisfeitos por reabrir esta estimada rota aos turistas americanos, apoiando ainda mais a recuperação económica da pandemia global", disse, citada na mesma nota, Amy Martin, diretora geral de planeamento da rede internacional da Delta.

A transportadora avisou que os passageiros que viajem para Portugal "deverão ter um teste PCR ou NAAT [do género do PCR] negativo ou um teste de antigénio negativo, respetivamente nas 72 horas ou nas 24 horas prévias à viagem" e que não haverá "quarentena para os viajantes provenientes dos Estados Unidos".