Delta. Casa do café em Lisboa já acolhe eventos especiais na Cave

Cave é composta por duas salas, capazes de acolher 20 pessoas cada uma © Direitos Reservados

A Delta The Coffee House Experience da Avenida da Liberdade, conceito com selo Nabeiro dedicado à experiência do café e à aprendizagem sobre a bebida, inaugurou a Cave, um espaço projetado para acolher uma multiplicidade de eventos especiais de pequena dimensão, que podem ir de reuniões, workshops, eventos corporativos e teambuildings a apresentações, lançamentos e exposições.

"Este projeto diferenciador e atrativo prima pela simplicidade de um espaço em que tudo foi pensado ao pormenor e pretende surpreender todos aqueles que querem fazer a diferença na hora de reunir, inspirando e despertando para momentos inesquecíveis", destaca Clara Melícias, diretora de lojas Delta The Coffee House Experience.

Localizada no centro de Lisboa, a Cave é composta por duas salas, cada uma com capacidade máxima para 20 pessoas, que podem ser transformadas num anfiteatro para 60 pessoas sentadas. Segundo a Delta, os espaços estão equipados com soluções audiovisuais e multimédia, sendo os eventos acompanhados por uma equipa de profissionais.

No piso superior, a Delta The Coffee House Experience complementa o espaço, disponibilizando serviço de cafetaria, para coffee breaks e almoços.