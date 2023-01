Delta é a empresa com melhor reputação em Portugal

São já conhecidos os resultados do RepScore (do estudo de Relevância e de Reputação Emocional das marcas com os cidadãos Portugueses) da consultora OnStrategy. E, de acordo com os dados recolhidos durante o ano passado, a marca que conseguiu a melhor avaliação foi a Delta, que numa escala de 100 pontos obteve 83,8.

A consultora destaca também a espanhola Mercadona, que conseguiu no nosso país ser a marca que teve maior crescimento com mais 13,9 pontos. Ao todo, e durante 52 semanas - de 2 de Janeiro e 30 de Dezembro - a OnStrategy auditou mais de duas mil marcas, que já tinham sido identificadas de forma espontânea por mais de 50 mil cidadãos "que refletem a sociedade em termos de distribuição geográfica, género, idade, grau de formação e classe social", explica a consultora em comunicado.

Conforme detalha a OnStrategy, o resultado do RepScore é fruto do trabalho desenvolvido ao longo do ano passado e em conformidade com a certificação das normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira. Paralelamente também são avaliados os atributos associados à notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência e recomendação.

Como explica Pedro Tavares, managing partner da OnStrategy refere, "foram quase 70 indústrias/categorias auditadas e analisadas em 2022 e verifica-se que as marcas voltaram a estar bastante ativas e de uma forma consciente e positiva; voltam a ser registadas mais de 10 marcas com uma avaliação de excelência (mais precisamente 12 este ano), algo que não ocorria desde 2018. É também de evidenciar que em 10% das industrias / categorias a liderança é assegurada por uma marca de excelência (80-100 pontos) e em 80% por uma marca com uma avaliação de reputação robusta (70-80 pontos)."

Conheça as escolhas dos consumidores: