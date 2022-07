Delta é a marca com a maior reputação emocional junto dos consumidores

Dinheiro Vivo 26 Julho, 2022 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

A Delta é líder do ranking das marcas com maior relevância e reputação emocional junto dos consumidores portugueses. Este é o resultado do estudo de Relevância e de Reputação Emocional da consultora OnStrategy (no âmbito do estudo anual RepScore), referente ao primeiro semestre deste ano. Numa escala de 100 pontos, a marca de cafés conseguiu 82,7, assumindo-se assim como a insígnia mais pontuada e de forma espontânea pelos inquiridos desta sondagem.

Já a Caixa Geral de Depósitos foi a marca que maior crescimento registou neste ranking, com +1,8 pontos, entre as mais de duas mil marcas auditadas e que foram mencionadas por mais de 50 mil pessoas.

Como explica a OnStrategy, este trabalho é desenvolvido de forma contínua ao longo do ano e tem em conta os atributos associados à notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência e recomendação das marcas.

Os participantes deste estudo são representativos da sociedade portuguesa em termos de distribuição geográfica, género, idade, grau de formação e classe social.

Para Pedro Tavares, managing partner da OnStrategy, o ano de 2022 está a ficar aquém das expectativas, uma vez que se esperava que as marcas recuperassem os indicadores reputacionais, após dois anos de pandemia, mas tal não está a acontecer. "Neste primeiro semestre, e de uma forma geral, as marcas que registam crescimento, o mesmo é muito baixo, sendo a CGD a marca que mais cresce (+1,8 pontos)". O gestor revela que "alguns setores de atividade não têm qualquer marca em crescimento e, por fim, registam-se quebras que, em alguns casos, são mesmo elevadas, sendo a TAP (-8,4 pontos) a marca mais afetada".