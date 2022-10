Delta, EDP e Sonae lideram ranking das empresas com melhor reputação no país

Comendador Rui Nabeiro fundou o Grupo Nabeiro (Delta Cafés) © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Grupo Nabeiro (Delta Cafés), EDP e Sonae lideram o ranking das empresas com melhor reputação do país, avança o comunicado da Mecro, o monitor que avalia a reputação das empresas.

Jerónimo Martins, em quarto lugar, Ikea (5º), Galp Energia (6º), Microsoft (7º), Vodafone (8º), Google (9º) e Nestlé (10º) completam o top 10 das empresas com melhor imagem.

Estes são os resultados do estudo "Merco Empresas e Líderes" que avalia todos os anos a reputação das empresas portuguesas e dos respetivos líderes. São listadas as 100 empresas e os 100 líderes com melhor reputação em Portugal.

Rankings por setor

No setor da advocacia, em primeiro lugar consta a VdA - Vieira de Almeida Sociedade de Advogados; na área da alimentação, o líder é o Grupo Nabeiro; e na atividade de auditoria e consultoria, o primeiro da lista é a Accenture.

Seguem-se nomes como BMW (setor automóvel), Santander (banca), Super Bock Group (bebidas), Ikea (distribuição especializada), Jerónimo Martins (distribuição generalista), Unilever (drogaria e perfumaria), Apple (eletrónica de consumo / informático), Adecco (ETT e serviços de recursos humanos), Bayer (farmacêutico), Sonae (holding empresarial), Pestana Hotel Group (hotelaria e turismo), Amorim Corticeira (indústria)".

Mas há mais. "Microsoft (informática & software), Brisa - Autoestradas de Portugal (infraestruturas e construção), Grupo Impresa -SIC- (meios de comunicação), EDP (petróleo, gás, energia e água), CUF (saúde), Fidelidade (seguros), Google (serviços de Internet), Talkdesk (serviços profissionais), Siemens (técnico / industrial), Vodafone (telecomunicações), CTT - Correios de Portugal (distribuição e logística) e TAP Air Portugal (transporte de passageiros)" fecham a lista, lê-se na mesma nota.

A empresa mais valorizada por cada stakeholder é o Grupo Nabeiro (Delta Cafés).

Para a população em geral, o Grupo Nabeiro (Delta Cafés) é a empresa com melhor reputação, ocupando o primeiro lugar, seguido do Lidl e do Continente Hipermercados. No digital, constam nomes como a Altice (MEO), Fidelidade e TAP Air Portugal, que ocupam as três primeiras posições.