Delta Espresso. O novo conceito da Delta promete uma viagem pelo mundo dos sabores

A Delta Cafés está a expandir-se. Com a perspetiva de, a longo prazo, internacionalizar o conceito, a marca portuguesa de cafés apresentou esta quarta-feira a Delta Espresso.

As novas lojas e quiosques, que vão funcionar em regime de franchising - sendo esta a primeira vez que a Delta envereda por esta área de negócio - estarão sempre localizados em espaços como centros comerciais e em zonas de elevado tráfego. Para já, são duas as lojas Delta Espresso (nos LoureShopping e Albufeira Terrace Shopping), mas até junho serão quatro os novos equipamentos a funcionar com a abertura dos espaços em Cascais e no Ubbo, na Amadora.

Como detalhou Rui Miguel Nabeiro, a intenção inicial da Delta era até ao final de 2023 conseguir abrir seis espaços, mas perante o interesse que este modelo está a despertar, o CEO acredita que serão mais lojas. "Temos duas em conversações e portanto eu acredito que vamos superar este objetivo. Temos um conjunto de clientes que já demonstrou interesse e acredito que depois de hoje vai acelerar ainda mais o ritmo a que vamos crescer com este conceito".

Embora o conceito não seja novo - já existem 75 no Brasil - é novo em Portugal, onde Rui Miguel Nabeiro espera que cresça rapidamente e se expanda até para os aeroportos. "A maioria dos aeroportos no Brasil, neste momento, já tem uma loja de Delta Espresso", disse, considerando que seria muito bom existir um cliente Delta que avançasse com uma proposta de franchisado, para uma destas infraestruturas no nosso país.

Questionado sobre a convivência entre as lojas Delta Espresso e a Delta Coffee House, o diretor executivo da empresa lusa de café, afastou imediatamente a possibilidade de canibalização. "Aqui é café expresso e está em zonas de alto tráfego. É sempre on the go. As lojas coffee house vendem café para se estar sentado, para se degustar, para se experimentar", referiu, lembrando até a diferença de preços. "Paga um euro numa loja coffee house e aqui, por exemplo, paga 70 cêntimos", afirmou, garantindo também que os cafés servidos em ambas as marcas são diferentes.

A expansão é a palavra de ordem na Delta, que de acordo com Rui Miguel Nabeiro, tem a ambição de chegar ao top dez mundial das marcas de café. Assim, o responsável revelou ainda que até ao final deste ano a empresa vai abrir mais uma coffe house em Portugal e "eventualmente uma fora", escusando-se, no entanto a revelar onde.

Por seu turno, as Delta Espresso podem ser instaladas em quiosques ou lojas pequenas, de 50 a 60 metros quadrados, onde a insígnia promete novos sabores e novas experiências, sempre com base no café Delta. "Uma aventura pelos sabores, onde o café Delta, quente ou frio, se mistura na perfeição com especiarias, leite, cacau e outros ingredientes, que o tornam ainda mais delicioso", frisa a marca.

Ou como explica a diretora de lojas Delta Cafés, Clara Melícias, todos os meses os clientes Delta Espresso terão a possibilidade de degustar cafés diferentes de países diferentes. "É uma viagem pelo mundo. São 12 meses, 12 experiências que apresentamos aqui", reforça, dizendo que a formação para estas bebidas será prestada pela equipa de baristas da Delta.

Para além do café, os novos espaços terão também a oferta de produtos alimentares, como refeições ligeiras e saudáveis e/ou pastelaria variada.

O agradecimento aos portugueses

Um mês após a morte da Rui Nabeiro, o seu neto fez questão de aproveitar a ocasião do lançamento do novo negócio, para agradecer aos portugueses "o carinho, a atenção, a amizade e o amor" demonstrados ao fundador da Delta. "Foi incrível e foi maravilhoso, ao mesmo tempo, sentirmos a empatia das pessoas e o carinho nas milhentas mensagens que eu recebi, que a minha família recebeu. Eu só posso é agradecer aos portugueses e gostava que transmitissem isso. Um agradecimento especial da família Nabeiro a todos os portugueses", declarou Rui Miguel Nabeiro.

E, garantiu que o trabalho do avô será continuado. "Vamos em conjunto continuar o trabalho dele e, não deixa de ser simbólico hoje, nesta data, estarmos a fazer aqui esta inauguração. Queremos demonstrar vitalidade, queremos demonstrar que a empresa está viva, que vai continuar e que a obra dele é um legado importantíssimo para a família, para a comunidade".