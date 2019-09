Delta: grão a grão, onde chegou este café português?

No DV Made in Portugal desta semana conheça a Delta, a empresa de Campo Maior que leva café para os quatro cantos do País e que, para lá de fronteiras, está presente em cinco continentes.

Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, fala dos valores e do legado do avô, o comendador Rui Nabeiro, naquela que é uma das mais conhecidas empresas nacionais – criada em 1961. “A Delta é uma família. A palavra-chave para nós é proximidade. A proximidade para com os clientes, a proximidade para com os consumidores, a proximidade para com os nossos colaboradores e uma grande proximidade com a comunidade em que estamos sempre envolvidos”.

Numa empresa que não esquece as tradições, a inovação chegou com as cápsulas de café mas não se ficou por aí. A Delta acabou de lançar uma bebida pronta a beber, “Go Chill”, e uma barra de cereais de café.

