Demium investiu 15 milhões de euros em 122 'startups" desde 2020, incluindo 2,1 milhões em Portugal

A Demium investiu 15 milhões de euros em 122 'startups' desde que foi criada em 2020, que incluem 2,1 milhões de euros em 18 'startups' em Portugal.

Em comunicado, a Demium precisa que, do investimento em Portugal, 1,2 milhões de euros foi realizado em 2021 e 930 mil euros em 2022.

"Apesar de tanto o volume de investimento como de operações terem sido inferiores ao de 2021, a avaliação feita pela empresa é muito positiva, dado o contexto macroeconómico que marcou o ano, sobretudo a partir do segundo trimestre", refere a Demium, considerando que "tem sido um período de incerteza económica que afetou muito o ecossistema de investimento, os tempos necessários para fechar as rondas aumentaram, as avaliações diminuíram, o número de operações foi reduzido e também o volume investido, especialmente nas séries C e crescimento".

Em 2022, os setores em que a Demium mais investiu foram em serviços financeiros, saúde, educação, 'gaming' e inteligência artificial.

No que toca aos setores de atividade, a Demium afirma que os investimentos "são muito diversificados, mas no 'top 5' estão os serviços financeiros e a saúde, ambos com 12% do total, seguindo-se a educação (9%), 'gaming' (5%) e a inteligência artificial (5%)".

Por distribuição geográfica, 15% das 'startups' nas quais a Demium investiu estão ligadas ao 'hub' da empresa em Lisboa, 19% a Valência, 18% a Madrid, 15% a Barcelona, 15% a Málaga e 9,5% aos 'hubs' da empresa na Europa de Leste.