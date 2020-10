Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. Foto © Tiago Petinga/Lusa

A Associação de Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP) acaba de reagir à decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) que na semana passada anunciou uma coima de 3,6 milhões de euros à associação que representa as agências de publicidade de impedir a livre concorrência nos concursos de publicidade. A APAP "refuta" a acusação e "vai impugnar judicialmente a decisão da Autoridade da Concorrência".

"A APAP refuta a acusação de que foi alvo e reitera que irá acionar todos os mecanismos legais ao seu dispor para repor o correto enquadramento dos factos, contribuir para o esclarecimento de toda a verdade e defender o seu bom nome, e dos seus associados", reagiu a associação em comunicado enviado às redações.

"A APAP sempre agiu, e continuará a agir, com rigor e transparência na defesa dos legítimos interesses e direitos de todos os seus Associados. A missão da APAP é a de contribuir, inequivocamente, para um mercado sustentável e de livre concorrência", diz ainda.

Com 51 anos no mercado, tendo como associados agências de publicidade, comunicação e marketing, a APAP foi acusada, juntamente, com a Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) de práticas anticoncorrenciais ao recomendar um número limite de agência que poderiam participar nos concursos de publicidade. O guia de boas práticas, que mantinha com a APAN, já existia há largos anos.

Uma queixa na AdC levou o regulador ao início de uma investigação, que acabou por ilibar a APAN - não foram encontrados indícios, diz a Concorrência - mas determinou a aplicação de uma coima à APAP.