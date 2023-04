Deploy está a contratar 20 especialistas em TI para organismos europeus

Lúcio Marcelino, Paulo Allen e Paulo Dinis, sócios da Deploy © Deploy

Dinheiro Vivo 19 Abril, 2023 • 16:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Deploy, empresa de Tecnologias de Informação (TI) sediada em Portugal e com presença europeia centrada principalmente nos países do Benelux, pretende contratar mais 20 especialistas em TI/consultores SAP até ao final de 2023.

A empresa já conta com mais de 20 colaboradores distribuídos pelos seus escritórios em Lisboa e no Luxemburgo, além da presença no Parlamento Europeu com colaboradores incluídos localmente e em regime contínuo nesse organismo.

Principal foco do recrutamento será disponibilizar serviços para as instituições europeias, mais do que duplicando o número de colaboradores e ampliando a área do escritório em Lisboa.

A Deploy mantém o interesse em alargar a sua oferta, "mantendo firme a aposta na qualidade dos profissionais em Portugal", estando neste momento à procura de SAP Netweaver Consultant, SAP Fiori Consultant, SAP S/4Hana Developer Consultant, SAP Finance (FICO) Consultant, SAP Logistics (SD/MM) Consultant, SAP Basis Consultant, sendo valorizada a experiência em S/4 HANA.

Em comunicado enviado às redações, a administração da Deploy sublinha o "percurso sustentável e progressivo" que tem desenvolvido junto dos organismos europeus, reforçando que esta oportunidade "representa um reconhecimento dos serviços prestados e da capacidade de trabalhar ao mais alto nível, oferecendo aos candidatos a sua valorização num desafio diferenciador".

A Deploy valoriza ainda o modelo de trabalho híbrido, pelo que o local de trabalho será opcional e de comum acordo, dependendo das necessidades de cada projeto.