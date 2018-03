Depois da EDP, Eduardo Catroga a caminho da China Three Gorges

Eduardo Catroga deverá trabalhar na área de gestão da parte internacional da China Three Gorges, a maior acionista da EDP. Este deverá ser o novo trabalho do ainda presidente do conselho geral e de supervisão da elétrica portuguesa.

“Catroga vai ter um cargo internacional ligado ao maior acionista da EDP, a China Three Gorges”, adianta esta sexta-feira o jornal digital Eco, que cita fonte conhecedora do processo. O antigo ministro das Finanças, nesse cargo, deverá “gerir a participação da China Three Gorges na Europa”, refere outra fonte contactada pelo mesmo jornal digital.

O ainda presidente do conselho geral e de supervisão da EDP será substituído a 5 de abril por Luís Amado, depois de completar quatro mandatos na elétrica portuguesa, dois como vogal e dois como presidente deste órgão.