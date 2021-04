Depois da Luz, estádio do Dragão tem velocidade 5G

Estádio do Dragão, do FC Porto © CARLOS COSTA / AFP

O Estádio do Dragão tem cobertura 5G assegurada pela Altice Portugal, patrocinadora do FC Porto. É o segundo estádio a ter cobertura com a quinta geração móvel, depois de a NOS ter assegurado a cobertura do estádio da Luz com esta tecnologia. A Altice Arena, a Cidade do Futebol e o Autódromo Internacional do Algarve são outros dos espaços com 5G assegurados pela dona do Meo. O leilão 5G ainda decorre. "Estamos prontos há dois anos. Quem não está pronto é o país, é o regulador", diz Alexandre Fonseca, CEO da dona do Meo.

O Estádio do Dragão (casa do atual Campeão nacional) junta-se assim à Altice Arena (a maior sala de espetáculos do país) e à Cidade do Futebol (centro nevrálgico da Seleção de Futebol campeã europeia em título), ambas em Lisboa, e a Sul, ao Autódromo Internacional do Algarve (palco das maiores competições motorizadas internacionais) passando a ser um dos espaços com cobertura 5G, tecnologia que permite aos aos visitantes destes recintos, "uma cobertura ainda mais rápida e com redes móveis mais robustas, permitindo, em simultâneo, o acesso à internet no telemóvel com a capacidade para um débito agregado de, pelo menos, 10Gbps."

Estádio do Dragão, do FC Porto © Miguel Riopa / AFP

A implementação da rede 5G nos espaços decorre num momento em que o país aguarda o arranca comercial desta tecnologia. O lançamento chegou a ter com prazo o ano de 2020, mas em meados de abril ainda decorre o leilão 5G para a atribuição das frequências aos operadores.

O cronograma da Anacom previa a atribuição de licenças durante o primeiro trimestre, mas com a fase de licitação a arrastar-se desde meados de janeiro, o regulador decidiu mudar as regras de licitação para acelerar o processo. A decisão voltou a aumentar o clima de litigância em torno do processo 5G, com a NOS a anunciar que ia avançar com uma providência cautelar e a Altice e a Vodafone a admitirem recorrer a meios legais para travar essas alterações.

"Fizemos todo o trabalho preparatório que tínhamos de fazer para o 5G. Instalámos fibra, fizemos demonstrações, implementámos as primeiras antenas, fizemos a primeira transmissão em 5G em direto com a RTP, fizemos tudo isto e estamos prontos. Estamos prontos há dois anos. Quem não está pronto é o país, é o regulador, e neste caso, aparentemente também com a complacência do Governo", atira Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, citado em comunicado.

A Altice "aguarda pelo desfecho de um processo que em tudo demonstra incompetência", diz em comunicado. "Um atraso que impacta e é decisivo para a Economia nacional, para a competitividade do país, para a coesão territorial, para Portugal e para os portugueses."