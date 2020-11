Depois do negócio com dona da TVI, Prisa recebe oferta para vender El País (e não só)

Centro Corporativo do Grupo PRISA © Wikimedia Commons

A Prisa, ex-dona da TVI, terá recebido uma proposta de compra para o seu segmento editorial. O dono da rádio Kiss FM, Blas Herrero, pretenderá ficar com meios de comunicação social espanhóis como os jornais El País, Expansión e As, além da rádio Cadena Ser. A proposta surge num ano em que a pandemia retirou 166 milhões de euros em receitas à Prisa.

Apesar de a proposta ainda não ter sido formalizada, os meios de comunicação social locais apontam para uma proposta de compra a variar entre os 150 e os mais de 200 milhões de euros.

As notícias divulgadas esta quinta-feira levaram à suspensão da negociação das ações da Prisa na bolsa espanhola. Desde o início do ano, as ações deste grupo perderam metade do valor em bolsa. O valor de mercado da Prisa caiu para os 510 milhões de euros.

Nos últimos meses, além da venda da posição de 64,47% da Media Capital, por 36,8 milhões de euros, a Prisa alienou a empresa educativa Santillana Espanha por 465 milhões de euros.

O maior acionista da Prisa é o fundo de investimento Amber Capital, com 29,8%. Também estão neste capital o grupo Telefónica (9,44%), o banco HSBC (9,11%), a família fundadora, Polanco (7,6%), o xeque do Qatar Al Thani (5,14%), o empresário Carlos Slim (4,3%) e o banco Santander (4,1%).

Apesar de ter apenas 4,1% do capital, o Santander é o principal credor dos investidores que detêm 20% da Prisa, lembra o jornal ​​​​​​​El Confidencial.