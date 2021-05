Deputada Mariana Mortágua defende que Fundo de Resolução recuse pagar salários altos no Novo Banco

Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua (Imagem de arquivo) © Jorge Amaral / Global Imagens

A deputada bloquista Mariana Mortágua apelou, esta terça-feira, ao Fundo de Resolução para que retire do valor a injetar no Novo Banco os montantes relativos a salários de gestores do banco que ultrapassam os limites fixados no contrato de venda da instituição.

Segundo a deputada, dois gestores do banco, incluindo o presidente-executivo, António Ramalho, ganham salários acima do limite do contrato de venda do Novo Banco à Lone Star, em 2017.

A componente salarial em excesso - que será paga aos gestores no futuro - levaram o banco a constituir provisões para o seu pagamento, o que afeta o capital do Novo Banco e, consequentemente, inflaciona o montante da 'chamada' de capital, segundo a deputada.

Mortágua questionou também a existência de um possível conflito de interesses pelo facto de gestores, incluindo Ramalho, serem acionistas da Nani Holdings, subsidiária da Lone Star que detém diretamente 75% do capital do Novo Banco.

O Novo Banco registou um prejuízo de 1329 milhões de euros em 2020 e pediu uma injeção de capital de mais 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

O Novo Banco decidiu atribuir aos membros do seu conselho de administração executivo um prémio de 1,86 milhões de euros relativo ao exercício de 2020, o que gerou polémica. Já no ano anterior, o banco tinha aprovado o pagamento de prémios aos gestores. O Fundo de Resolução vai deduzir à transferência a fazer para o banco o montante referente aos prémios.

"Dois administradores recebem salários acima daquilo que é permitido pelo contrato (de venda)", disse Mariana Mortágua na audição do presidente do Fundo de Resolução, esta terça-feira, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Luís Máximo dos Santos, que também é o vice-governador do Banco de Portugal, confirmou na audição que a subtração desses valores não está prevista atualmente.

A deputada apontou que o limite para a remuneração dos gestores do banco ficou fixado em 10 vezes a média dos salários no Novo Banco. Indicou que António Ramalho aufere um salário anual de cerca de 400 mil euros, acima da média dos 350 mil euros que seria o limite.

Máximo dos Santos frisou que "as entidades reguladoras (do setor da banca) desaconselham" o pagamento de prémios. O presidente do Fundo de Resolução frisou que há que analisar juridicamente a questão do pagamento de salários que passam o limite do acordo porque "a moral só por si não chega para invocar o direito".

O Novo Banco, que ficou com os ativos alegadamente 'bons' do BES, foi vendido à Lone Star em 2017, tendo este fundo ficado com 75% do capital e o Fundo de Resolução com os restantes 25%. O acordo de venda contemplou um mecanismo de capital contingente, no montante de até 3,89 mil milhões de euros, à luz do qual o Fundo de Resolução faz injeções anuais no banco para cobrir perdas relacionadas com ativos 'herdados' do BES.

Máximo dos Santos disse hoje que, nos próximos dias, o Fundo vai decidir qual o montante que deverá ser transferido para o Novo Banco em relação ao exercício de 2020.

