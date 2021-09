Descer o IVA na restauração para 6% pode custar até 150 milhões por ano

© Igor Martins/Global Imagens

A restauração foi um dos setores mais afetados pela pandemia e de forma a ajudar a mitigar os efeitos adversos, o PSD propôs no último fim de semana uma descida do IVA para 6% para este setor. A proposta seria para dois anos. E, de acordo com o jornal online ECO, os cálculos do partido de Rui Rio apontam que a medida iria custar aos cofres públicos entre 100 a 150 milhões de euros por ano.

No último domingo, 5 de setembro, Rui Rio, defendeu a descida do IVA para este setor e, segundo a Lusa, deixou críticas aos partidos à esquerda. O preside do PSD disse que PS, PCP e Bloco de Esquerda "escusam de ter medo" daquela proposta, que classificou como "inócua". "Quero ver agora qual é a sensibilidade que o PS, Bloco de Esquerda e PCP têm para uma proposta que é inócua. Escusam de ter medo, não muda o sistema. É só mesmo ser solidário com as pessoas", disse então, citado pela Lusa, o líder social-democrata.

Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, ao ECO defendeu que a descida do imposto para a restauração iria traduzir-se numa perda de receita fiscal de entre 200 a 300 milhões de euros nos dois anos.

O responsável sustentou ainda que esta medida iria funcionar como "estabilizador automático" para o setor. "A melhor forma de o fazer não é com as complicações do IVAucher, mas com uma descida generalizada do IVA do setor", defende, notando que a investigação económica internacional tem concluído que "as descidas de IVA devem ser feitas temporariamente e em períodos de crise".