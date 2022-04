Designers portugueses à venda em espaço dedicado no El Corte Inglès

© Rui Oliveira / Global Imagens

O Portugal Fashion e o El Corte Inglès inauguram, a 6 de abril, um espaço exclusivo e dedicado à moda de autor para os designers portugueses. Sophia Kah, Pé de Chumbo e Diogo Miranda são os criadores que estarão representados no arranque desta parceria nos armazéns de Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, o Portugal Fashion explica que o corner pretende dar palco aos designers da plataforma Portugal Fashion, através de uma "oportunidade comercial privilegiada, num espaço de referência". Facilitará, ainda, o acesso da moda de autor aos grande público.

Este espaço exclusivo vai "dar a conhecer a moda portuguesa, complementando a vertente promocional e acrescentando valor, potenciando vendas e o desenvolvimento de negócios", refere a diretora do Portugal Fashion. Mónica Neto explica ainda que, além de promover a ofera portuguesa, o El Corte Inglès "disponibilizou o seu know-how estratégico para acompanhar os designers envolvidos" no projeto, designadamente ao nível do "aconselhamento especializado nas suas áreas de atuação, nomeadamente no domínio das vendas, da resposta ao mercado e do marketing".

"No fundo, pretende-se que além de vender, estes designers possam também beneficiar de uma experiência de aceleração comercial", frisa esta responsável.

Sophia Kah

A marca Sophia Kah nasceu em 2011 pelas mãos de Ana Teixeira de Sousa. A designer foi apresentada à arte da confecção do vestuário numa tenra idade, desde os momentos vividos na fábrica têxtil fundada pela sua avó, com quem aprendeu técnicas que são mais antigas do que a memória, e métodos tão novos que são considerados segredos comerciais. As peças da marca expressam uma filosofia que inclui o luxo contemporâneo, a modernidade intemporal e um sentido de glamour elegante. A importância da qualidade, da competência especializada e da atenção ao detalhe são centrais na marca Sophia Kah, que está a modelar as silhuetas das mulheres mais influentes de todo o mundo, tendo já vestido a cantora internacional Beyoncé. Terá à venda peças únicas e exclusivas na loja de Gaia.

Pé de Chumbo

Pé de Chumbo é uma marca de roupa feminina desenhada por Alexandra Oliveira. A designer, natural de Guimarães, começou o seu percurso no mundo da moda no CITEX, Porto. Fez várias formações na área do têxtil, deu formação na área do Design de Moda na CENATEX e elabora coleção própria com o nome "Pé de Chumbo" desde 1995. Cria e fabrica 90% dos tecidos das coleções através de um processo próprio artesanal e exclusivo que desenvolveu e tem presença em lojas de mais de 30 países. A marca impõe as suas características na concepção de tecidos e malhas, realçando os detalhes de cada peça. Além da participação regular nas edições do Portugal Fashion, conta com participações internacionais em Roma e Moçambique, sendo presença assídua nos mais conceituados certames de promoção comercial de vendas de moda, em cidades como Paris, Milão e Nova Iorque.

Diogo Miranda

Diogo Miranda iniciou o seu percurso profissional em 2007 e, desde então, tem apresentado todas as suas coleções no Portugal Fashion. Formado em Design de Moda pela CENATEX, começou por fazer um estágio em Sevilha, no Atelier de Miguel Reyes. As suas peças têm corrido mundo, pelas suas marcantes campanhas, pela presença em editoriais de grande notoriedade e pelas figuras públicas que as fazem desfilar, como a modelo Sara Sampaio, a "it girl" brasileira Helena Bordon, a atriz indiana Sonam Kapoor e a modelo francesa Caroline de Maigret. A sua loja e atelier situam-se em Felgueiras, onde estão presentes as suas atuais coleções. Foi-lhe atribuído em 2015 o prémio GQ Men Of The Year, pela conceituada revista masculina GQ Portugal e, nesse mesmo ano, estreou-se na Paris Fashion Week. Em 2019 foi convidado para ser o head-designer da marca "PAULA" do Grupo Amorim Luxury.