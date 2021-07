Kimi Raikkonen, piloto da Alfa Romeo, durante a qualificação para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em maio de 2021. © EPA/José Sena Goulão

O desporto automóvel vale o dobro do empréstimo da troika a Portugal. As competições em quatro rodas geraram, em 2019 receitas brutas de 159,2 mil milhões de euros, refere um estudo divulgado esta terça-feira e que foi promovido pela consultora EY-Parthenon, a pedido da Federação Internacional do Automóvel (FIA). O resgate da troika a Portugal, em 2011, valeu 78 mil milhões de euros.

"Os resultados são notáveis e demonstram quão eficientemente o nosso desporto contribui para a recuperação da economia em tempos de pandemia", assinalou, na rede social Twitter, o presidente da FIA, Jean Todt.

This report reveals that motor sport industry represents 160 billion euros total annual gross output and 1.5 million total paid jobs. This is remarkable and it demonstrates that our sport efficiently contributes to the rebound of the economy in Covid-19 times. https://t.co/59LXw0edt9 - Jean Todt (@JeanTodt) July 6, 2021

Perto de um terço das receitas (59,8 mil milhões de euros) foram diretas, geradas através da compra de bens e serviços e do consumo adicional feito por pessoas empregadas na indústria do desporto automóvel. A nível indireto, o encaixe foi de 99,4 milhões de euros, contabilizando, por exemplo, gastos em restaurantes pelos espetadores das corridas.

O automobilismo proporciona um valor acrescentado de 66,8 mil milhões de euros e dá emprego a um total de 1,5 milhões de pessoas (576 mil são diretos). Há ainda 302 mil voluntários na modalidade, que exercem funções de comissário ou de apoio à organização de provas, acrescenta o mesmo documento.

O estudo mostra ainda que as receitas diretas aumentaram em 90% em comparação com 2017, dos 31 para os 59,8 mil milhões de euros. O montante supera o produto interno bruto dos 25 países mais pequenos.