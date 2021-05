Deustche Telekom e Belgacom registam serviços retalhistas em Portugal

A alemã Deustche Telekom e a belga Belgacom estão entre as 16 empresas que no ano passado fizeram pedidos de registo na Anacom para a oferta de serviços retalhistas e grossistas de telecomunicações no mercado nacional. Da mais de uma dezena de empresas de comunicações eletrónicas com pedido de registo, nove têm origem portuguesa, a restantes são internacionais: três do Reino Unido, duas alemãs, uma belga e outra francesa.

O número de pedidos assinalou uma subida face aos 12 feitos em 2019. Em Portugal, havia o ano passado 136 empresas de comunicações eletrónicas, uma subida de 8,8% face ao ano anterior.

A Deustch Telekom fez o registo junto do regulador para vários serviços, entre os quais uma "oferta grossista e retalhista de uma rede de comunicações públicas e de um serviço de redes privativas virtuais, de um serviço de acesso à Internet em local fixo, de um serviço de transmissão de dados e de um serviço de transporte de tráfego acessíveis ao público", informa o regulador.

Já o operador belga - Belgacom International Carrier Services - fez pedido para o registo de uma "oferta retalhista de uma rede de comunicações públicas e de um serviço telefónico em local fixo e de um serviço telefónico nómada acessíveis ao público."

São duas das 16 empresas de comunicações eletrónicas com registo em 2020, ano em que o regulador registou pedido de registo de cinco empresas no setor postal.

"Este número de inscrições no mercado das comunicações em 2020 permite confirmar uma tendência de subida no setor das comunicações eletrónicas (16 novas inscrições), quando comparado com os números verificados em anos anteriores (12 em 2019, 9 em 2018, 8 em 2017 e 6 em 2016), e uma tendência de estabilidade no setor dos serviços postais (5 em 2020, 5 em 2019, 6 em 2018, 7 em 2017 e 6 em 2016)", destaca o regulador em comunicado.

No setor das comunicações eletrónicas, "destacam-se as inscrições no mercado da Internet fixa e da voz fixa e nómada, sobretudo relativamente a ofertas dirigidas ao segmento não residencial", refere o regulador. Elevando para 136 o número de empresas registadas (+8,8%).

No setor postal, "mantém-se a tendência de um maior número de inscrições no mercado do serviço postal de correio expresso, sobretudo relativas a mudanças de parceiros na composição das redes postais de franquia." Todas as empresas que pediram registo são nacionais.

Nos serviços postais, no final do ano passado estavam registadas 89 empresas, mais 2,3% do que em 2019.

Os serviços de valor acrescentado registaram-se cinco cancelamentos, o que reduziu para 25 o número de empresas registadas, menos 13,8% face a 2019.