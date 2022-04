Deutsche Bank aumenta lucro em 16,7% no 1.º trimestre para 1.060 milhões de euros

Principal banco comercial alemão aumenta lucro em 16,7% no primeiro trimestre de 2022 © EPA

O Deutsche Bank anunciou esta quarta-feira que alcançou um lucro de 1,06 mil milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um aumento de 16,7% em relação ao registado no mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e março de 2022, a receita do principal banco comercial alemão atingiu 7.328 milhões de euros, 1,3% acima da receita registada em igual período de 2021 e o seu melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2017.

As receitas na área da banca corporativa cresceram 11% para 1.461 milhões de euros, ao passo que as receitas da banca de investimento aumentaram 7% para 3.322 milhões de euros e as da banca privada 2% para 2.220 milhões de euro.

Já a gestão de ativos gerou receitas de 683 milhões de euros.

O presidente executivo do banco, Christian Sewing, considerou que a prioridade era "permitir aos clientes responder rapidamente a eventos geopolíticos e proteger-se contra riscos".

Sewing assinalou que todas as empresas geraram resultados "de acordo ou acima" dos objetivos, o que representou o "maior lucro trimestral em sete anos", noticia a agência Efe.

No final de março, o banco tinha um rácio de capital sobre os ativos ponderados pelo risco de 12,8%, contra 13,7% há um ano e 13,2% no trimestre anterior.

O Deutsche Bank anunciou ainda que reduziu a sua exposição de empréstimos à Rússia em 5% para 1,3 mil milhões de euros, diminuindo a sua exposição líquida em 21% para 500 milhões de euros e a exposição contingente adicional em 35% para mil milhões de euros.