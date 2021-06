Dezanove detidos em operação da PJ contra fraudes com utilização MBWay

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2021 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) fez, nesta terça-feira, uma operação anti-cibercime, em vários locais do país, contra grupos que cometiam fraudes com utilização da aplicação MBWay, causando prejuízos de 270 mil euros, que terminou com a detenção de 19 pessoas.

Segundo adianta em comunicado a PJ, a "Operação Far Away" implicou a realização "de 29 buscas domiciliária, de norte a sul do país, e foram efetivadas 19 detenções, tendo sido apreendidos vários e diversificados objetos usados para a prática dos ilícitos e/ou adquiridos com os proventos" da atividade criminosa.

A operação, refere a PJ, visou a recolha adicional de elementos de prova que "indiciavam já três grupos distintos, sediados na zona do Alto Alentejo e que nos últimos dois anos se vinham dedicando à prática reiterada deste tipo de fraudes, tendo causado com isso um prejuízo que ascende a 270 000 euros".

Os detidos vão ser submetidos a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A operação esteva a cargo da Diretoria do Sul da PJ, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica, Unidade Nacional de Combate à Corrupção, Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, Diretoria do Norte, Departamento de Investigação Criminal (DIC) Portimão, DIC de Setúbal, Unidade Local de Investigação Crimnal (ULI) de Évora e GNR de Portalegre, além de peritos da Unidade de Perícias Tecnológicas e Informáticas e do Laboratório de Policia Cientifica.

Esta investigação policial de combate ao cibercrime foi tutelada pelo Ministério Público de Fronteira, Évora e Portalegre.