Dezasseis marcas de cerâmica portuguesa participam na "Milan Design Week"

Dezasseis marcas de cerâmica portuguesa participam na exposição "The Art of Possibility Exhibition", incluída na "Milan Design Week", que decorre em abril na cidade de Milão, anunciou a Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria (APICER).

"The Art of Possibility Exhibition" é o nome da exposição criada pela Portugal Ceramics, a marca promocional desenvolvida pela APICER, para internacionalizar o setor, e que vai estar patente na "Milan Design Week", de 17 a 23 de abril, o maior evento anual de design do mundo, refere a associação do setor em comunicado.

Com a apresentação de peças que traduzem o posicionamento da Portugal Ceramics, "The Art of Possibility", a exibição que visa elevar os produtos ao "status de objetos de arte", apresenta peças de empresas e ateliers cerâmicos nacionais do subsetor da cerâmica utilitária e decorativa.

"Dar visibilidade, elevar a perceção dos mercados relativamente à cerâmica portuguesa e internacionalizar o setor são os objetivos da presença da Portugal ​​​​​​​Ceramics neste conceituado evento em Itália", lê-se na nota distribuída.

ByFly, Ceramirupe, Costa Nova, Fapor, Jomazé, Loucicentro, Matcerâmica, Mesa Ceramics, Nosse Ceramics, Porcel, Pro Cerâmica, São Bernardo e Vista Alegre são as empresas e marcas portuguesas que vão marcar presença na "Milan Design Week", a par com as artistas Bela Silva e Anna Westerlund, que também vão estar presentes na exibição, com a apresentação de peças de cerâmica dos seus ateliers. A empresa Viúva Lamego, estará representada com quatro painéis de azulejos decorativos - obras desenvolvidas em parceria com as artistas Henriette Arcelin, Bela Silva e o arquiteto Miguel Saraiva - que complementarão a dinâmica da exposição.

Em simultâneo, de 17 a 22 de abril, a Portugal Ceramics vai estar ainda presente na BAU, uma feira internacional de arquitetura, materiais e sistemas de construção, que se realiza na Alemanha, em Munique, com o objetivo, neste caso, de promover o subsetor a cerâmica de pavimentos e revestimentos. Ccontará com um stand com conceito e design da autoria do arquiteto Luís Pedro Silva (autor da obra arquitetónica Terminal de Cruzeiros do porto de Leixões).

No mês seguinte, a exposição The Art of Possibility Exhibition marcará presença, de 8 a 17 de maio, na Berlin Design Week, na Kant Garagen - edifício considerado um dos poucos exemplos existentes da arquitetura industrial Bauhaus em Berlim.