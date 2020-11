'Dezoito by Maniche', os vinhos criados por Maniche com a Quinta da Pacheca

O casal Maniche fotografado na Quinta da Pacheca, no Douro © Direitos Reservados

'Dezoito by Maniche' é a nova marca de vinhos lançada pela Quinta da Pacheca em parceria com o ex-futebolista Maniche. Um apaixonado pela vitivinicultura e que dá o primeiro pontapé de saída nesta área com um vinho tinto da colheita de 2018 e um branco da colheita de 2019, e que estarão à venda em garrafeiras, plataformas digitais e na loja online que o antigo internacional português tem em fase de conclusão.

O projeto nasceu em 2016, com o apoio da equipa de enologia da Quinta da Pacheca, liderada por Maria Serpa Pimentel. A Maniche coube a escolha das castas e posterior acompanhamento do processo, o que ajudou a aumentar a sua literacia vínica, diz, "para embarcar com a máxima confiança nesta aventura que é a de criar uma marca de vinhos própria".

Viosinho e Moscatel Galego são as castas usadas no "Dezoito by Maniche Branco 2019" , que "apresenta um aroma delicado, com notas de madeira bem integradas", mostrando-se "muito equilibrado" na boca, com "acidez bem presente", que lhe confere mineralidade, refere a empresa em comunicado. Este é um vinho para acompanhar peixes grelhados ou assados, assim como queijos.

Já o "Dezoito by Maniche Tinto 2018" é feito com Touriga Franca e Tinta Roriz, resultando num vinho"bastante frutado, embora bem balanceado com as notas de chocolate que lhe são conferidas pela barrica. Equilibrado, tem um final de boca longo e bastante persistente". É o ideal para acompanhar carnes grelhadas ou assadas.