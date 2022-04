DHL e L' Oréal Espanha e Portugal adotam novo sistema para embalar paletes

Programa Making Possible a Green Logistic, que pretende uma cadeia de abastecimento ecologicamente eficiente, em Espanha. © DR

A DHL Supply Chain Iberia e a L' Óreal Portugal e Espanha criaram o programa Making Possible a Green Logistic, que pretende uma cadeia de abastecimento ecologicamente eficiente, em Espanha.

Segundo as empresas referem em comunicado, "este programa pressupõe um passo gigante na direção de uma cadeia de abastecimento mais ecologicamente eficiente e um importante avanço para a meta de emissões zero", que é um reflexo da política sustentável da logística do país vizinho.

No âmbito do Making Possible a Green Logistic, a DHL introduziu na operação da L' Óreal Espanha e Portugal mangas de ráfia, para embalar paletes, com cintas de seguranças ajustáveis, que pretendem eliminar a película plástica, uma vez que podem ser usadas até mil vezes. Este sistema - o Big Belt - tem origem brasileira e foi através destas duas empresas que entrou no mercado europeu. Com a utilização do Big Belt, as duas empresas deverão evitar a utilização de quatro toneladas de plástico durante este ano e deixar de emitir mais de 13 toneladas de dióxido de carbono.

Paralelamente a DHL pretende implementar a utilização de biofilme ecológico feito maioritariamente de plástico reciclado. Este projeto ainda está em desenvolvimento.

Já em conjunto com a L' Óreal, a DHL desenvolveu, o projeto Green Box 3.0, em que as melhorias são a otimização do cartão e a eliminação do plástico. As caixas de transporte têm um novo design e existem em quatro modelos. Com estes novos equipamentos o risco de perdas de encomendas diminui e rentabiliza-se, ainda, a capacidade dos camiões de transporte.

Todas as caixas de cartão utilizadas para embalar as encomendas da L' Oréal realizadas pela DHL são feitas a partir de matérias-primas 100% recicladas e recicláveis.