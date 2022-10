DHL foi marca mais utilizada nos ataques de phishing no terceiro trimestre

A transportadora DHL foi a marca que mais sofreu ataques de phishing no terceiro trimestre deste ano, com 22% do total de tentativas de phishing a nível mundial. A DHL ultrapassou o LinkedIn que foi a marca mais utilizada tanto no primeiro como no segundo trimestres de 2022, segundo dados avançados esta terça-feira pelo Brand Phishing Report da Check Point Research - fornecedor líder de soluções de cibersegurança.

De acordo com o comunicado, o setor da logística é um dos mais utilizados para este tipo de ciberataques. "O setor da logística é uma das indústrias que mais é utilizada para os ataques de phishing, atrás apenas da tecnologia".

A seguir à DHL, seguem-se a Microsoft em segundo lugar com 16% e o LinkedIn caiu para terceiro, com 11% dos ciberataques. "O aumento do uso da DHL poderia dever-se em parte a um esquema global e ataque de phishing que a gigante de logística alertou dias antes do início do trimestre", lê-se na mesma nota.

A rede social Instagram também apareceu pela primeira vez na lista das marcas mais utilizadas em ataques de phishing neste trimestre, com 3% dos ataques.

"O phishing é o tipo mais comum de ataque de engenharia social, que é um termo geral que descreve tentativas de manipular ou enganar os utilizadores", afirma o data research group manager da Check Point, Omer Dembinsky.

O mesmo responsável acrescenta que "no terceiro trimestre, assistimos a uma redução do número de tentativas de phishing relacionadas com o LinkedIn, o que nos faz recordar que os cibercriminosos mudam frequentemente de tática para aumentar as hipóteses de sucesso".

"Agora que a DHL é a marca mais suscetível de ser falsificada, é crucial que qualquer pessoa que espere uma entrega vá diretamente ao site oficial para verificar o progresso e/ou notificações. Não confiem em emails que pedem informações para serem partilhadas", conclui Dembinsky.

O phishing é um ataque em que os cibercriminosos imitam o website de uma marca, utilizando um URL e design da página web semelhantes ao do site oficial. O link para o site falso pode ser enviado por email ou mensagem de texto, alerta o comunicado.

Normalmente, "o site falso contém um formulário destinado a roubar as credenciais dos utilizadores, detalhes de pagamento ou outras informações pessoais".