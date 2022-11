DHM compra Hotel Aldeia dos Capuchos e reabre com marca Crowne Plaza

A Discovery Hotel Management (DHM), empresa do Fundo Discovery que recupera e gere hotéis em dificuldade, comprou o Hotel Aldeia dos Capuchos, que era gerido pela Amazing Evolution. A apenas 15 minutos de Lisboa, e com vista para as praias da Costa da Caparica, o quatro estrelas vai abrir portas este mês depois de uma remodelação total, que iniciou em abril, e sob a chancela da marca internacional Crowne Plaza, do grupo britânico InterContinental Hotels Group. O Crowne Plaza Caparica Lisbon é o 18º ativo a juntar-se ao portefólio da DHM e, apesar da gestora não relevar o valor pago pela unidade, adianta que um terço do investimento total do fundo deste ano foi alocado na aquisição e rebranding do hotel, o primeiro Crowne Plaza na área metropolitana de Lisboa.



Com um posicionamento direcionado para o cliente de negócios e wellness o hotel tem 227 quartos com quatro diferentes tipologias, ginásio, kids club, piscina exterior aquecida de 18 metros e uma piscina interior de 25 metros, e um SPA que abrirá numa segunda fase, em 2023. O cliente MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) é uma prioridade e, por isso mesmo, o Crowne Plaza Caparica Lisbon desenhou uma oferta para eventos e negócios com sete salas de reuniões, com capacidade para 650 pessoas, e uma sala de eventos que alberga 350 pessoas.



O centro de conferências pode ser acedido através de uma zona independente do hotel e dispõe ainda de 280 lugares de estacionamento. "Este é um lançamento que nos permite ter uma oferta full-service e orientada para os novos business travelers, um segmento muito relevante no nosso mercado também. Acreditamos ainda que será uma oferta muito interessante para empresas que irão encontrar neste espaço inúmeras possibilidades para reuniões, eventos e experiências de team building, a uma proximidade de Lisboa muito conveniente", explica ao Dinheiro Vivo Luís Mexia Alves, CEO da DHM.



Gestora espera faturação de 44 milhões de euros

A gestora, que opera há mais de uma década em Portugal e que emprega 1300 pessoas, reabilitou e reabriu 18 unidades hoteleiras em diversas zonas do país, na sua grande maioria ativos em dificuldade financeira. Atualmente todos os hotéis estão operacionais e "com níveis sofisticados de serviço e perfeitamente integradas na operação conjunta da DHM", refere a empresa. A retoma do turismo e os números positivos do verão fazem antever um fecho de contas otimista para o final do ano, com uma faturação de 44 milhões de euros, ou seja, uma recuperação 28% acima de 2019.



"O balanço de faturação dos ativos que gerimos na DHM, de janeiro a agosto deste ano, foi bastante positivo. Podemos referir que aumentamos cerca de 125% o número de hóspedes em todas as unidades hoteleiras que gerimos face a 2021 e subimos em 130% as receitas, comparativamente a período homólogo em 2021. Nos meses de junho, julho e agosto tivemos uma taxa média de ocupação que ronda os 75%. Registámos também um aumento no preço médio de 4% nos meses de Junho, Julho e Agosto comparativamente a 2021,", detalha o CEO. O gestor adianta que depois da abertura do novo hotel na margem sul de Lisboa, haverá mais novidades no portefólio do grupo no próximo ano. "Continuamos o nosso ambicioso plano de crescimento e regeneração dos nossos ativos e iremos prosseguir com alguns projetos relevantes, como é o caso do Montado Hotel & Golf Resort e temos previsto avançar com expansões no Octant Praia Verde e Octant Vilamonte, já em 2023", anuncia.



Octant Hotels

A DHM lançou em maio uma nova marca, a Octant Hotels que agrupa oito unidades do portefólio do grupo. A nova insígnia irá representar 50% do volume de negócios da DHM.



"O lançamento da marca Octant foi um passo estruturante para a empresa e baseado numa visão de longo prazo que passa pela melhoria constante dos ativos que fazem parte do nosso portefólio. A marca foi apenas mais um passo nesse caminho", explica Luís Mexia Alves, que acrescenta: "O principal objetivo da Octant Hotels é afirmar o grupo num segmento de serviço premium e revitalizar a ligação dos seus clientes, através das diversas unidades hoteleiras, aos locais onde estas se inserem, proporcionando aos hóspedes experiências autênticas e singulares. Este é e continuará a ser o nosso grande objetivo para o futuro".