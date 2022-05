DHM espera ano de vendas recorde e lança nova marca

A gestora de hotéis Discovery Hotel Management (DHM) lançou uma nova marca. A Octant Hotels vai agrupar oito das 16 unidades do portefólio do grupo. O objetivo é "harmonizar e aumentar a qualidade do serviço" nestes hotéis. A nova insígnia irá representar 50% do volume de negócios do grupo espera resultados positivos nas contas do ano.

"Vamos ter um ano de recorde de vendas de 2022. Estamos em fase de crescimento e consolidação e muito otimistas com os resultados dos primeiros meses do ano", referiu o CEO da DHM, Luis Mexia Alves, em conferência de imprensa esta quinta-feira.

O Douro41 Hotel & Spa, o Palácio da Lousã Boutique Hotel, o Évora Farm Hotel & Spa, o Santiago Hotel Cooking & Nature, o Praia Verde Boutique Hotel, o Vila Monte Farm House, o Azor Hotel e o Furnas Boutique Hotel são os oito hotéis que passam a responder sob a nova insígnia Octant Hotels, representando uma oferta de 539 quartos, ou seja, 30% do inventário da gestora. O preço médio por noite é de 250 euros.

Para o responsável, as unidades são um "motor de desenvolvimento da economia local" uma vez que o grupo compra a cerca de 200 fornecedores locais, desde pequenos produtores alimentares a artesãos. O objetivo é elevar este número para o dobro nos próximos dois anos.

A DHM, criada em 2014, é a marca de gestão criada no seio do Discovery Portugal Fund e gerida pela Explorer Investments. É especialista na reabilitação e reposicionamento de unidades em crise. Atualmente emprega 1300 trabalhadores.