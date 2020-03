DIA avança com recrutamento para reforçar lojas e centros de distribuição

O grupo DIA, o dono do Minipreço, está a avançar com uma campanha de recrutamento para reforçar temporariamente a suas lojas e centros de distribuição em Portugal na sequência do impacto do Covid-19 no país. Depois do Lidl, que quer recrutar 500 colaboradores, é o segundo retalhista alimentar a avançar com um reforço dos colaboradores, num momento em que a corrida aos supermercados tem pressionado os estabelecimentos comerciais.

“Temos em curso a campanha “Ajudar um amigo”, que tem como objetivo reforçar temporariamente as equipas de Loja e Centros de Distribuição da DIA em Portugal, com trabalhadores dos sectores da restauração, turismo, hotelaria, entre outros, que estão a passar um momento difícil devido ao surto de Covid-19 em Portugal”, adianta fonte oficial do grupo retalhista ao Dinheiro Vivo.

Neste âmbito, o DIA está a pedir a todos os colaboradores que refiram amigos ou familiares que tenham interesse em trabalhar de forma provisória no grupo. Os interessados podem fazer chegar a sua candidatura e CV por email (recrutamento.pt@diagroup.com).

“Vamos também intensificar e amplificar esta ação, colocando cartazes em lojas para que os nossos clientes possam, também eles, identificar familiares ou amigos que necessitem de apoio neste fase e estejam em condições de trabalhar nas nossas lojas ou Centros de Distribuição”, diz a mesma fonte.

“Todos os casos serão avaliados em função das necessidades identificadas em cada ponto do país onde temos presença, seja em lojas ou nos nossos centros de distribuição, e alocar as pessoas que se candidatem em função disso.”

O grupo retalhista não avançou um número de colaboradores que pretende recrutar com esta ação, nem que ‘baixas’ o surto de Covid-19 provocou na estrutura da cadeia, nem que necessidades adicionais passaram a ter para dar resposta aos picos de procura dos consumidores nacionais.

“Neste momento estamos em avaliação contínua do nosso quadro de colaboradores em função das inúmeras variáveis com que somos confrontados diariamente. Estamos a atravessar uma fase complexa a todos os níveis e a gestão de quadros é, também ela, bastante desafiante nesta fase, pelo que, não temos como avançar números por ser demasiado prematuro.”

Em Portugal o grupo emprega atualmente cerca de 3400 colaboradores em 576 lojas e 3 centros de distribuição. “Uma dispersão geográfica única no sector da distribuição alimentar, pelo que temos o alcance suficiente para sermos um apoio ativo às populações que servimos diariamente que, mais do que nunca, precisam do nosso apoio. Desta forma vamos prestar um apoio local, temporário, a todas as famílias que necessitem da nossa ajuda até controlarmos este surto”.