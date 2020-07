DIA começa a vender compras Minipreço e Clarel na Dott

O retalhista alimentar DIA vai começar a vender produtos dos supermercados Minipreço e da rede de lojas Clarel no marketplace Dott para aumentar capacidade de entregas em casa em todo o país. O anúncio surge depois do retalhista espanhol ter avançado na Grande Lisboa com a loja online do Minipreço e da parceria com a Glovo para entregas ao domicílio.

“Estamos a dar passos seguros e consolidados para fazermos chegar a nossa oferta comercial a todos os nossos clientes que têm no online o seu principal meio de compra. As entregas domiciliárias continuam a desempenhar um papel fundamental e o alargamento desta nossa capacidade, recorrendo a meios próprios como a nossa plataforma minipreco.pt ou a parceiros de reconhecido mérito como a Glovo e a Dott, permite-nos chegar mais depressa a todos os nossos clientes em todo o país e, pela primeira vez, às populações das ilhas dos Açores e da Madeira. Vamos continuar a desenvolver parcerias e a alargar o nosso compromisso no online para que os nossos clientes possam sempre contar connosco em todas as situações e nos formatos que lhes sejam mais convenientes”,diz Helena Guedes, diretora comercial da DIA Portugal, citada em nota de imprensa.

Com a parceria com o marketplace Dott, o DIA alarga a capacidade de entregas domiciliárias às ilhas dos Açores e da Madeira.

“O reforço da presença online da DIA Portugal, dotando as lojas Minipreço e Clarel de formatos de conveniência e de entregas domiciliárias em todo o país é uma das principais apostas em termos de inovação do grupo em Portugal e um dos principais eixos de crescimento da marca para 2020 e 2021”, informa a cadeia.