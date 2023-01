Dia Portugal lança projeto de formação para ajudar pessoas em situação de exclusão social

© DR

Dinheiro Vivo 25 Janeiro, 2023 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Dia Portugal - empresa dona dos supermercados Minipreço - lançou um projeto-piloto de apoio a pessoas em situação de exclusão social. Em conjunto com a Associação Cais, a empresa desenvolveu um programa de formação teórico-prático que pretende dotar os utentes daquela instituição com mais autoconfiança enquanto reforçam as suas competências pessoais.

A formação será ministrada pela Academia Dia - que é uma entidade formadora com certificada - e é composta por três módulos, com a duração de 24 horas no total.

Conforme explicam as entidades envolvidas neste projeto, reforçar aquelas competências pode ser o fator diferenciador num processo de seleção, seja no setor do retalho alimentar ou outro.

Para a diretora executiva da Associação CAIS - que ajuda cerca de 2,3 milhões de pessoas em situação de pobreza e que vivem em vulnerabilidade social - "este projeto é exemplar, na medida em que contribui para uma sociedade mais igual, solidária e sustentável, apostando nas pessoas e nas suas capacidades".

Para Sandra Pestana, a existência destes programas "permite fazer um percurso em direção a uma maior autonomia, que irá permitir aos nossos beneficiários o acesso a um conjunto de saberes e ferramentas muito úteis para a sua vida e para a sua realização pessoal e profissional".

Por seu turno, Joana Neto, do conselho de administração e diretora de Recursos Humanos da Dia Portugal, diz que este programa pretende fazer a diferença "junto de pessoas que, depois de uma fase difícil das suas vidas, estão a regressar ao mundo do trabalho em situação de desvantagem face a outros". E diz que "oferecer aos participantes as ferramentas chave para uma autonomia pessoal e integração profissional é a base deste projeto que vai muito para além de um "simples" programa de formação".