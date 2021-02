DIA reforça entregas em casa. Minipreço chega através de Uber Eats

DIA fecha parceria com Uber Eats

O DIA, o dono do Minipreço, está a reforçar as entregas em casa e fechou uma parceria com a Uber Eats, assegurando entregas de 12 supermercados na zona de Lisboa, Porto, Coimbra, Cascais e Oeiras. O retalhista já tinha uma parceria de entregas com a Glovo.

"Esta parceria vem reforçar o nosso compromisso de proximidade com as famílias portuguesas, dotando-as de mais uma plataforma de entregas domiciliárias simples e de fácil utilização para que beneficiem da nossa oferta de produtos frescos da maior qualidade, para além da nossa ampla oferta de sortido de marca própria e de fabricante, aos melhores preços de mercado, sem saírem de casa. Estamos a trabalhar intensamente para incluir nas nossas parcerias neste domínio as empresas de referência neste setor e, a inclusão do Uber Eats no nosso portefólio de parcerias empresarias para as entregas domiciliárias, é uma enorme vantagem pela ampla utilização desta ferramenta em todo o território nacional", diz Miguel Guinea, presidente executivo da DIA Portugal, citado em nota de imprensa.

"Continuamos a viver um período de grande incerteza e todas as soluções que permitam uma compra integrada sem necessidade de deslocação às nossas lojas, será sempre mais um passo para garantirmos a segurança de colaboradores, clientes e parceiros", conclui.

No âmbito deste lançamento, de 9 a 14 de fevereiro, será feita a oferta da taxa de entrega nas primeiras encomendas, com o código MINIPRECO.

A parceria com a Uber Eats segue-se à fechado no verão passado com a Glovo, depois do arranque da loja online do Minipreço. O retalhista tem vindo a apostar no canal digital, tendo inclusive decidido, transformar parte das antigas lojas Clarel - venda de produtos de higiene e cuidados pessoais - em "dark stores" que vão servir de apoio à expansão do comércio online do Minipreço, tal como avançou o Dinheiro Vivo.