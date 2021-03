Diana Ramos é a nova diretora do Jornal de Negócios

Diana Ramos vai liderar o Jornal de Negócios © D.R.

Diana Ramos, é a partir de amanhã (16 de março) a nova diretora do Jornal de Negócios, substituindo André Veríssimo. Celso Filipe, mantém-se como diretor-adjunto.

Jornalista há 16 anos, Diana Ramos era, desde 2014, editora de Politica e de Economia no Correio da Manhã e da CMTV desde 2014.

A jornalista iniciou a colaboração com o Correio da Manhã em 2005 e no seu percurso passou pelas editorias de Sociedade, Economia e Investigação, adianta em comunicado o Jornal de Negócios.

Licenciada em Jornalismo pela Universidade de Coimbra, possui uma pós graduação em Gestão Bancária pelo Instituto Superior de Gestão Bancária.

Diana Ramos realizou diversas formações no âmbito económico, nomeadamente sobre a crise de dívida soberana e mercados financeiros, no IE Business School de Madrid, em 2012, tendo participado em vários seminários de índole económica, nomeadamente do Banco Central Europeu.

Fez o seu estágio curricular em Belém do Pará, no Brasil, na Rádio e TV Cultura, e durante o ensino superior liderou a informação da Rádio Universidade de Coimbra.

Diana Ramos é também comentadora da estação CMTV.