Diário da República: Fundo de Resolução autorizado a financiar-se em até 475 milhões para o Novo Banco

Foi publicada na quinta-feira em Diário da República a aprovação ontem em Conselho de Ministros (CM) de uma resolução, que produz efeitos desde a data de publicação, que autoriza o Fundo de Resolução a financiar-se junto da banca em até 475 milhões de euros para fazer uma nova injeção no Novo Banco.

O Governo justifica no diploma que a medida que permite que o Novo Banco receba uma nova injeção de capital por parte do Fundo de Resolução visa "assegurar o respeito pelos compromissos internacionais do Estado, em nome da estabilidade financeira".

O Conselho de Ministros decidiu "autorizar as alterações ao acordo-quadro, cuja celebração foi autorizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 151-A/2017, de 2 outubro, e aos contratos de financiamento celebrados entre o Estado Português e o Fundo de Resolução, necessárias à execução da operação de financiamento do Fundo de Resolução junto do setor bancário, no montante de até (euro) 475 000 000,00", pode ler-se em Diário da República.

"Pela presente resolução são criadas as condições para que o Fundo de Resolução proceda à operacionalização do empréstimo bancário por recurso ao seu orçamento, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 59.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, e respetivo pagamento. Tal permite-lhe satisfazer as suas obrigações contratuais", segundo o texto publicado. "Nos termos do Acordo de Capitalização Contingente, o Fundo de Resolução apurou um montante de (euro) 429 012 629,00. Sem prejuízo de, em sede própria, serem exercidas todas as prerrogativas de controlo e verificação do cumprimento das obrigações contratuais, um Estado de Direito honra os compromissos que assume, nomeadamente no que respeita aos contratos que celebra", avança o diploma.

O Conselho de Ministros decidiu ainda "delegar no Ministro de Estado e das Finanças, em representação do Estado Português, com faculdade de subdelegação, a competência para outorgar os instrumentos contratuais referidos no número anterior, bem como para praticar os demais atos administrativos e orçamentais necessários à respetiva execução".

O Governo viabiliza, desta forma, uma nova injeção do Fundo de Resolução no Novo Banco, com recurso a um empréstimo bancário. Esta foi a solução encontrada para superar o facto de a Assembleia da República ter proibido uma nova transferência de fundos públicos para mais uma injeção no Novo Banco.

O Governo justifica no diploma que "um eventual incumprimento do contrato por parte do Fundo de Resolução seria internacionalmente percecionado como um incumprimento da República, o que representaria um sério dano reputacional e de credibilidade que afetaria a capacidade de financiamento e a perceção sobre todo o sistema financeiro nacional".

"A imprevisibilidade decorrente de um eventual incumprimento pelo Fundo de Resolução colocaria em causa o esforço e a evolução positiva do setor bancário nacional nos últimos cinco anos", explica.

De acordo com a resolução do CM, "num momento em que se necessita de um sistema financeiro sólido e forte para assegurar o financiamento à economia não podem ser adicionadas mais incertezas que possam originar uma crise financeira, havendo, por isso, que criar as condições orçamentais e administrativas necessárias para que o Fundo de Resolução possa cumprir as suas obrigações contratuais".

