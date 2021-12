Dielmar de novo à venda por valor mínimo de 384 mil euros

A insolvência da Dielmar provocou a perda 243 empregos. © PEDRO REIS MARTINS/LUSA

Dinheiro Vivo 10 Dezembro, 2021 • 10:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A marca e ativos industriais da têxtil Dielmar estão de novo à venda. As novas propostas , que têm de ter em conta a criação de uma nova unidade industrial no local, têm de ser entregues em carta fechada até 21 de dezembro e acompanhadas de uma caução correspondente a 20% do preço de aquisição proposto.

O valor mínimo de venda é de 384 mil euros, segundo avança na edição desta sexta-feira o Jornal Económico.

Segundo o administrador de insolvência da Dielmar, João Francisco Gonçalves, só as três propostas de valor mais elevado serão apresentadas aos credores.

As propostas "serão abertas" a 21 de dezembro e "as três propostas de valor mais elevado serão apresentadas aos credores reunidos numa assembleia de credores", que deverá realizar-se na primeira semana de janeiro, adiantou ainda.